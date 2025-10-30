مشاريع "سقيا الإمارات" في تنزانيا تتخطى أهدافها وتخدم أكثر من مليون مستفيد

دبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، عن تخطي المشاريع التي تنفذها المؤسسة في جمهورية تنزانيا الاتحادية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهدافها المرجوة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 1,024,000 مستفيد.

وتوفر المشاريع التي تنفذها مؤسسة "سقيا الإمارات" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جمهورية تنزانيا الاتحادية، المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا، من خلال حفر آبار ارتوازية جديدة وصيانة آبار حالية.

جاء الإعلان خلال ترؤس معالي سعيد الطاير اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" الثالث للعام 2025، بحضور أعضاء المجلس: سعادة الدكتور سلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والمهندس سعود عزيز غالب، أمين سر المجلس بالوكالة.

وناقش المجلس خطة إطلاق الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتشرف مؤسسة "سقيا الإمارات" على الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وأكد الطاير التزام "سقيا الإمارات" بتعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة دول العالم في العمل الإنساني، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة وصل إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من خلال تنفيذ مشاريع مياه مستدامة، وذلك منذ إطلاق المؤسسة عام 2015 وحتى اليوم.

وتعمل "سقيا الإمارات" على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه، وتتعاون "سقيا الإمارات" مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً لتنفيذ مبادرات إنسانية ومشاريع تنموية تهدف إلى توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين البشر ممن يعانون شح المياه.