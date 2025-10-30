"العالمية القابضة" تبيع حصتها البالغة 42.54% في مدن القابضة

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة عن بيع كامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة، المنصة الرائدة في تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية، إلى شركة العماد القابضة ش.م.ع، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتُعد هذه الصفقة خطوة إستراتيجية مدروسة في إطار برنامج الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وتعزيز مستويات السيولة.

ويأتي بيع حصة الشركة تماشياً مع إطار عمل توزيع الاستثمارات عبر القطاعات لدى الشركة، والذي يهدف إلى ضمان عدم تجاوز استثماراتها في أي قطاع نسبة 20%.

وتسعى الشركة إلى موازنة استثماراتها في قطاعي العقارات والإنشاءات بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات إمكانات نمو عالية في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والأغذية والزراعة، والخدمات المالية، والقطاعات المرتبطة بها، بما يتماشى مع إستراتيجيتها للتنويع وتحقيق النمو المستدام.

وتُنفّذ الشركة العالمية القابضة عملية التخارج في التوقيت المناسب لتعزيز السيولة والمضي في تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتنويع. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن هذه الخطوة تعكس نهج الشركة المنضبط في توزيع رأس المال، والتزامها بالحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوّعة، لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على توزيع الاستثمارات بما يضمن تجنّب التخصيص المكثف للاستثمارات في قطاع بعينه.

وأضاف أنه من خلال رأس المال الناتج عن التخارج من شركة مدن القابضة، ستعزز الشركة مستويات السيولة لتسريع الاستثمار في قطاعات نمو أخرى ذات إمكانات عالية.