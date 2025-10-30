افتتاح النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025" في الذيد

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام / أنطلقت اليوم في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025" الذي يُعد من أبرز الأحداث المتخصصة بالتخييم والرحلات على مستوى الدولة والمنطقة والتي تستمر حتى 2 من نوفمبر المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 60 شركة عارضة وأكثر من 200 علامة تجارية من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية ومستلزمات المغامرات.

افتتح فعاليات المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة ومحمد مصبح الطنيجي مدير مركز إكسبو الذيد إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية بمدينة الذيد.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2800 متر مربع بالمساحات الداخلية والخارجية للمركز واستمعوا لشرح مفصل من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة التي تضم تشكيلة استثنائية تتجاوز 10,000 منتج متنوع حيث يمثل المعرض وجهة متكاملة ومتخصصة في توفير جميع المستلزمات والمعدات اللازمة لأنشطة التخييم والمغامرات في البيئات المفتوحة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن معرض "المغامرات والتخييم 2025" تطور ليصبح منصة حيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال الواعد مما يتيح لها عرض ابتكاراتها وفتح آفاق جديدة للتوسع مشددًا على حرص الغرفة على دعم المعرض ليجمع بين دوره التجاري والتحفيز المباشر للاستثمار في قطاعات جديدة كالضيافة والترفيه المرتبط بالطبيعة وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي ويسرّع وتيرة تحويل المنطقة الوسطى إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية والمغامرات مستفيداً من مقوماتها الطبيعية الفريدة وتراثها الغني عبر استقطاب شرائح جديدة من الزوار المهتمين برحلات السفاري واستكشاف المواقع الأثرية البارزة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع إن المعرض يركز هذا العام على إثراء تجربة الزوار عبر تقديم ابتكارات تقنية متقدمة أبرزها الكشف عن مركبة كهربائية بالكامل مخصصة للبيئات الصعبة والطرق الوعرة إلى جانب توفير باقة من العروض والخصومات التنافسية الحصرية مع تعزيز الجانب الترفيهي بفعاليات مصاحبة متنوعة.

ومن أبرز الابتكارات في نسخة هذا العام عرض مركبة كهربائية 100% مصممة خصيصاً للطرق الوعرة والمغامرات والتخييم كما يوفر المعرض أحدث تقنيات ومعدات الرحلات البرية والاستكشافية ولوازم الرياضات الخارجية بمختلف أنواعها ومستلزمات الصيد والقنص ليؤكد مكانته على مستوى الدولة والمنطقة لتغطية مختلف الأنشطة الخارجية التي تحظى بإقبال واسع وشعبية متزايدة إلى جانب ذلك تقدم الشركات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصاحبة في الهواء الطلق بما في ذلك استعراض للسيارات والدراجات النارية.