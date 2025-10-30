مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي"

دبي في 30 أكتوبر/ وام / التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم ، مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم.

وأشاد سموّه بعلاقات التعاون الوثيقة والمثمرة التي طالما جمعت بين دولة الإمارات والمجموعة المصرفية العالمية الرائدة، والتي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى العام 1946، مع افتتاح أول فرع للمجموعة في إمارة دبي، حيث شهدت علاقات التعاون بين الجانبين تطوراً لافتاً على مدار أكثر من 80 عاماً.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، التطور الكبير الذي يشهده القطاع المالي في دولة الإمارات مع دخوله إلى مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بشراكات إستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن أثر تبنّي الابتكار ومقومات التكامل الرقمي والتقنيات المتقدمة كوسائل تدعم هذا التطور.

وتم التطرُّق إلى نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة لاسيما على صعيد البنية التحتية وتبنّي وتفعيل معايير الحوكمة الرشيدة، واللوائح والخدمات الممكِّنة للأعمال وأثرها في توفير بيئة خصبة للمؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالهم في أسواق المنطقة بكل ما تحمله من فرص واعدة.

كما تم استعراض عمليات المجموعة المصرفية العالمية الرائدة على مستوى المنطقة، وخطط المجموعة للتوسع فيها وسبل الاستفادة من المميزات الداعمة الكبيرة التي توفرها دبي في هذا الخصوص في ضوء الفرص المتزايدة المصاحبة لتنامي مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة جاذبة رئيسية للاستثمارات وللمؤسسات المالية الدولية الكبرى هي ثمرة بيئة ديناميكية وموثوقة ومحفزة للابتكار المالي، منوهاً سموّه بحرص دبي على توسيع نطاقات الشراكات الفعّالة مع البنوك والمصارف العالمية الرائدة في ضوء رؤيتها طويلة الأمد لبناء بيئة مالية ذات مميزات تنافسية عالية وتتمتع بالمرونة وتحفّز على النمو، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة ووضعها ضمن أفضل ثلاث اقتصادات حضرية في العالم وأفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.