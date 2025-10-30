سالم عبدالرحمن ينافس 206 نجوم على مليوني دولار في كأس العالم للشطرنج 2025 بالهند

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / يستعد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج 2025، التي تعد واحدة من أهم وأقوى البطولات الفردية عالميا.

تُنظم البطولة في مدينة جوا الهندية خلال الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين الهندي والدولي للشطرنج، وتشهد مشاركة 206 من أبرز المصنفين عالمياً، يتنافسون على جائزة البطولة البالغة مليوني دولار وثلاثة مقاعد مؤهلة لبطولة المرشحين لعام 2026.

ويدخل سالم عبدالرحمن البطولة بمعنويات عالية وثقة، بعد أن حقق مؤخراً إنجازاً غير مسبوق كأول لاعب عربي في التاريخ يصل إلى دور الـ 16 في كأس العالم.

وأكد سالم عبدالرحمن حرصه على الظهور بصورة مشرفة تمثل رياضة الإمارات، مشيرا إلى أن البطولة فرصة مهمة لاكتساب خبرة إضافية ومواجهة أبرز نجوم اللعبة، وأبدى تطلعه لتقديم أفضل ما لديه في مواجهة نخبة اللاعبين على الساحة الدولية.