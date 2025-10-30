مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إلدريدج إندستريز" العالمية

دبي في 30 أكتوبر/ وام / التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الخميس، في مركز دبي المالي العالمي، تود بوهلي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إلدريدج إندستريز" العالمية الرائدة في إدارة الأصول والتأمين.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتقنيات الحديثة والرياضة، إلى جانب استعراض إمكانات تطوير شراكات إستراتيجية تدعم البيئة الاستثمارية في دبي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تمضي قدمًا في ترسيخ موقعها كوجهة أولى للاستثمار العالمي، من خلال بيئة اقتصادية مرنة وبنية تشريعية متطورة تدعم الشفافية وتُحفّز النمو في مختلف القطاعات الحيوية، مشددًا على أن الإمارة تعمل على توفير جميع المقومات التي تضمن سهولة تأسيس وتوسيع الأعمال، وتوفر بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.

وأشار سموه إلى أن دبي لا تكتفي بجذب الاستثمارات فقط، بل تسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف خلق قيمة اقتصادية حقيقية تدعم أهداف التنمية الشاملة، وتعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متقدم، يتسم بالمرونة والتنافسية العالية.

وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن ترحيبه بالشركات العالمية التي تتشارك دبي الرؤى في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، سواء في الإعلام، أو الرياضة، أو التقنيات المبتكرة، باعتبار هذه القطاعات من أهم محركات النمو المستدام، وركائز أساسية لاقتصاد المستقبل، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة دبي في الخارطة الاقتصادية العالمية.

من جانبه، أعرب تود بوهلي عن تقديره لما حققته دبي من مكانة عالمية متميزة في جذب الاستثمارات وتبني الابتكار، مؤكداً اهتمام شركة "إلدريدج إندستريز" بتوسيع حضورها في المنطقة عبر دبي، التي باتت مركز اقتصادي عالمي ووجهة مثالية للتوسع في قطاعات التمويل والإعلام والترفيه والرياضة.

وأشار بوهلي إلى أن الشركة تدير أصولًا تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي من خلال ذراعيها "إلدريدج كابيتال مانجمنت" و"إلدريدج ويلث سولوشنز"، وتضم أكثر من 5,000 موظف، وتمتلك استثمارات في أكثر من 100 شركة تشغيلية حول العالم تشمل قطاعات الإعلام، والترفيه، والتقنيات المالية، والتأمين، والرياضة، كما تشمل محفظتها شركات إعلامية وترفيهية بارزة إلى جانب ملكيتها لعدد من الأندية الرياضية العالمية مثل "تشيلسي" لكرة القدم، و"لوس أنجلوس دودجرز" للبيسبول، و"لوس أنجلوس ليكرز" لكرة السلة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.