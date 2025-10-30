النمسا تسجل نمواً بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي

فيينا في 30 أكتوبر /وام/ سجل اقتصاد النمسا نمواً طفيفاً بواقع 0.1%، في الربع الثالث من العام الجاري 2025، مقارنة بالربع السابق، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث تقدير صدر عن المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية "WIFO".

وأوضح التقرير الدوري ربع السنوي، أن قطاعي الصناعة والخدمات شهدا نمواً معتدلاً، في حين تراجعت القيمة المضافة في قطاع البناء بنسبة 0.5%، وانخفضت القيمة المضافة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات الغذائية بنسبة 0.2%، ما يعكس نمو اقتصاد النمسا بوتيرة بطيئة، بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية في قطاعات محددة.

وقال التقرير أن الطلب الاستهلاكي الخاص ارتفع بنسبة 0.1%، فيما ساهم تباطؤ قطاع التجارة الخارجية في كبح النمو الاقتصادي، بسبب تراجع صادرات النمسا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، مع استمرار استقرار حجم الواردات.