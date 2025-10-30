"دبي الإنسانية" تستضيف "ماستر كلاس" دوليا لتعزيز كفاءة الاستيراد الجمركي للمساعدات

دبي في 30 أكتوبر / وام / استضافت "دبي الإنسانية"، بالتعاون مع جمارك دبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومجموعة "دي إتش إل" و"هيلب لوجيستيكس"، دورة "الماستر كلاس" المتقدمة حول الاستيراد والجمارك في مجال المساعدات الإنسانية.

وجاءت استضافة الدورة، التي أقيمت في مركز المعرفة والتطوير التابع لـ "دبي الإنسانية"، بصفتها عضوا في "مجموعة العمل - الاستيراد والتخليص الجمركي معا" (IMPACCT).

وجمعت الدورة، التي امتدت لثلاثة أيام، أكثر من 25 خبيرا من 12 منظمة إنسانية رائدة (من 13 دولة)، بهدف تعزيز الكفاءات وتبادل الخبرات حول متطلبات الامتثال والإجراءات الجمركية، وسبل الحد من التحديات التشغيلية في سلاسل الإمداد.

وأعرب جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لـ"دبي الإنسانية"، عن فخره بالشراكة لتعزيز حركة المساعدات عبر الحدود، مؤكداً أن هذا التعاون يضمن إيصال المساعدات بكفاءة.

وقال : من خلال مركز المعرفة والتطوير، تؤكد دبي الإنسانية مكانتها ليس فقط كأكبر مركز إنساني في العالم، بل أيضا كمنصة رائدة في بناء القدرات وتبادل المعرفة.

وقالت فيرجيني بول، منسقة مجموعة IMPACCT، إن عمليات الاستيراد والجمارك تعد من أكثر الجوانب تعقيدا في سلاسل الإمداد الإنسانية، مشيرة إلى أن الورشة تزود المتخصصين بالأدوات والمعرفة والشراكات التي تمكّنهم من مواجهة التحديات الحالية بمرونة وأثر أكبر.

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية للمشاركين إلى جمارك دبي للاطلاع على الإجراءات عن قرب، كما استكشفوا الدور المتنامي للأدوات الرقمية المبتكرة، مثل منصة "آسيرك" (ASYREC)، في تسهيل عمليات الاستيراد الإنسانية بكفاءة وشفافية.