دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة تبحث التعاون الثقافي مع بيلاروس

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام / بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة مع وفد من القنصلية العامة لجمهورية بيلاروس في دبي سبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين إمارة الشارقة والمدن البيلاروسية واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وسعادة ألياكسي جالديبن القنصل العام لجمهورية بيلاروس بحضور الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية.

وناقش الجانبان إمكانية تنظيم فعالية ثقافية مشتركة تسلّط الضوء على الفنون والموسيقى والمأكولات التقليدية إلى جانب دراسة فرص تنفيذ برامج تبادل ثقافي تشمل الفنانين والمؤسسات التراثية في الشارقة وبيلاروس بما يعزز من التواصل الحضاري ويؤسس لشراكات طويلة الأمد.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: تعكس اللقاءات مع البعثات الدبلوماسية رغبة الشارقة المتجددة في ترسيخ جسور التعاون الثقافي مع الدول الصديقة واستكشاف آفاق تبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المشتركة حيث شكّل اجتماعنا مع القنصلية العامة لجمهورية بيلاروس فرصة لاستشكاف آفاق تعاون جديدة تبرز القيم الحضارية والثقافية المشتركة بما ينسجم مع رسالة الشارقة في جعل القيم الثقافية التي تتمتع بها كل دولة ركيزة للتواصل الحضاري العابر للحدود.