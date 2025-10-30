برعاية وحضور منصور بن محمد.. "دبي للمرونة" يوقّع ثلاث اتفاقيات تعزّز جاهزية الإمارة في مواجهة الأزمات والطوارئ

دبي في 30 أكتوبر/ وام / برعاية وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، وقّع مركز دبي للمرونة اليوم ثلاث اتفاقيات إستراتيجية في أبراج الإمارات مع كلاً من المركز الوطني للأرصاد ودائرة والأراضي والأملاك في دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، في خطوة تعزّز مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم جاهزيةً واستدامةً في مواجهة الأزمات والطوارئ.

وتهدف الاتفاقيات إلى توحيد الجهود المؤسسية وتطوير منظومة متكاملة للمرونة والاستجابة، من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل البيانات والمعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، بما يدعم صناعة القرار ويضمن جاهزية عالية واستجابة سريعة ومنسّقة في مختلف الظروف على المستويين الميداني والإستراتيجي.

وأكد سموّه، أن الشراكات الإستراتيجية التي تم توقيعها اليوم تجسّد روح العمل المشترك بين المؤسسات المحلية والاتحادية والأكاديمية، وهي ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي دائماً في موقع الريادة والجاهزية، نموذجاً يحتذى به عالمياً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصناعة مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال سموّه إن جاهزية دبي ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة رؤية استباقية لقيادتنا الرشيدة، جعلت من المرونة والاستدامة نهجاً مؤسسياً متأصلاً في مختلف القطاعات.. وما نشهده اليوم من تطور في منظومة الجاهزية يعكس مدى النضج الذي وصلت إليه دبي في إدارة الطوارئ والأزمات، بفضل التخطيط المسبق، والتكامل بين المؤسسات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على الاستجابة بسرعة وكفاءة في مختلف الظروف.

وأضاف سموّه أن المرونة في مفهومها الشامل لا تقتصر على التعامل مع الأزمات، بل تمتد إلى القدرة على استشراف المستقبل، والتكيّف مع المتغيرات العالمية، ومواصلة التطوير المستمر للأنظمة والخطط، بما يضمن استدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية.. ودبي برؤيتها الاستباقية وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، تواصل ترسيخ موقعها كمدينة رائدة عالمية في الابتكار والجاهزية والاستدامة.

وتنص الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على التعاون في تطوير معايير المرونة للقطاع العقاري، وتعزيز الجاهزية التشغيلية عبر ربط الأنظمة الرقمية وتبادل البيانات المتعلقة بالمخاطر والتخطيط العمراني المستدام بينما تركز الاتفاقية مع المركز الوطني للأرصاد على تطوير آليات الإنذار المبكر وتحليل المخاطر الجوية والمناخية، وتبادل الخبرات الفنية والبيانات لدعم عمليات الاستجابة السريعة واتخاذ القرار المبني على المعرفة.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، فهي تنص على إطلاق “دبلوم المرونة” وتصميم برامج تدريبية وأكاديمية متخصصة في إدارة الأزمات، والذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، إلى جانب مبادرات بحثية مشتركة لدعم السياسات المستقبلية لدبي والإمارات.

يذكر أن مركز دبي للمرونة سيواصل توسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة، بما يعزّز مكانة دبي العالمية كمدينة رائدة في بناء منظومات مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة الأزمات بكفاءة، والاستعداد لمستقبل أكثر أماناً واستقراراً.

حضر توقيع الاتفاقيات سعادة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة الدكتور عبدالله احمد المندوس، المدير العام عن المركز الوطني للأرصاد، ، وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبه، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة.