الشارقة تستعرض تراثها الثقافي وأحدث وجهاتها السياحية في سوق السفر العالمي 2025 بلندن

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام / تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معرض سوق السفر العالمي - WTM London 2025 - وذلك للعام الثاني والعشرين على التوالي والذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ويعد المعرض أحد أبرز المعارض العالمية في قطاع السياحة والسفر حيث يجمع أكثر من 4000 عارض من أكثر من 180 دولة ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 46 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك الهيئة بوفد يضم 19 جهة حكومية وخاصة تحت مظلة جناح الشارقة حيث سيتم تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني لإمارة الشارقة ومجموعة من المشاريع والوجهات السياحية المتميزة ومن أبرز هذه الوجهات منطقة "الفاية" التي أُدرجت مؤخراً ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي لما تحتويه من أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام.

كما سيتم إبراز الوجهات البيئية المستدامة في الإمارة مثل محمية واسط للأراضي الرطبة التي تؤوي أنواعاً نادرة من الطيور ومحمية القرم في كلباء التي تتيح للزوار استكشاف الطبيعة عبر ممرات خشبية بين أشجار القرم إضافةً إلى جزيرة صير بونعير التي تشتهر بتنوعها البحري الفريد، وغيرها من المعالم التي تعكس تنوع التجربة السياحية في الشارقة.

وتركز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من خلال مشاركتها هذا العام على تعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع السفر والسياحة العالمي وبناء جسور تعاون جديدة مع الأسواق الأوروبية الكبرى بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارة التي تهدف إلى مواكبة التوجهات العالمية المتغيرة في القطاع السياحي وتقديم تجارب ثقافية غنية ومستدامة تلبي تطلعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

ويضم وفد الشارقة إلى المعرض هذا العام عدداً من الجهات الحكومية والخاصة من بينها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وهيئة الشارقة للمتاحف وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومعهد الشارقة للتراث ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة للسيارات القديمة والشارقة لإدارة الأصول ومركز إكسبو الشارقة وشركة أرادَ العقارية ووكالة مطار الشارقة للسفريات “ساتا" إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الرائدة في الإمارة.