"تنمية المجتمع" و"صحة أبوظبي" تطلقان مبادرة "دقايق" المجتمعية

أبوظبي في 30 أكتوبر/ وام / أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، مبادرة "دقايق"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على دمج النشاط البدني ضمن حياتهم اليومية والحفاظ على نمط حياة صحي من خلال تخصيص بضع دقائق للحركة خلال اليوم سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو في أي مكان داخل مجتمعهم.

وتسعى المبادرة إلى إحداث تحوّل مستدام في السلوك الصحي على مستوى الأفراد والمجتمع، وإدراج النشاط البدني كعنصر أساسي ذي قيمة في نمط الحياة اليومي لدى الجميع، وهي تُسهم في نشر الوعي بفوائد الحركة والنشاط بينما ترفع من معدلات اللياقة البدنية والصحة النفسية والاجتماعية.

وخلال الفترة المتبقية من العام، ستقدم "دقايق" برنامجاً متنوعاً من الأنشطة المجتمعية في جميع أنحاء أبوظبي والعين والظفرة، لتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات والاهتمامات.

وستشمل الأنشطة المشي لمسافات قصيرة، وتمارين الاستطالة، والأنشطة المجتمعية في الأحياء السكنية، والفعاليات الرياضية العائلية، والبرامج التي تركز على الشباب.

وستكون الفعاليات شمولية ويسهل الوصول إليها ومناسبة لمختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم والأفراد ذوي المستويات المتفاوتة من اللياقة البدنية.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع إن مبادرة دقايق تعكس الالتزام بتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، عبر بناء مجتمع أكثر نشاطاً وصحةً وترابطاً، وتساهم في تشجيع أفراد المجتمع على استثمار دقائق بسيطة من يومهم في الحركة، سواء من خلال المشي، أو ممارسة تمارين خفيفة، أو المشاركة في فعاليات مجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تُحدث فارقاً كبير في صحة الفرد وسعادته ومشاركته في الحياة المجتمعية.

وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تسعى من خلال المبادرة إلى زيادة معدلات النشاط البدني، وإلى تمكين الأفراد من تبني سلوكيات مستدامة، كما تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في بناء مجتمع أكثر وعياً وارتباطاً بالنشاط البدني والعافية.

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي للحياة الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي إن مبادرة "دقايق" خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة النشاط البدني في المجتمع وتمكين الجميع من عيش حياة صحية مديدة، ولتحقيق تقدم هادف ضمن رؤية أبوظبي في أن تصبح واحدة من أكثر المدن صحة ونشاطاً في العالم، فإن الدائرة تحرص على أن تواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تخدم احتياجات مجتمعنا الحقيقية، وتعمل على تسهيل وصول كل فرد إلى فرص اللياقة البدنية.

وتتماشى المبادرة مع توصيات منظمة الصحة العالمية للبالغين بممارسة حوالي 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً لتعزيز الصحة والتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالخمول البدني.

وقد أثبتت الدراسات أن هذا المستوى من النشاط يُسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ودعم الصحة النفسية، والحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتعكس نتائج الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني في إمارة أبوظبي – التي نفذتها دائرة تنمية المجتمع تحسناً ملموساً في مؤشرات النشاط البدني بين سكان الإمارة، حيث ارتفعت نسبة الأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية وفق معايير منظمة الصحة العالمية إلى 53% مقارنة بـ 36% في الدورة الأولى، كما ارتفعت نسبة الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الأنشطة البدنية لمدة 60 دقيقة يومياً إلى 12.5%.

ودعت دائرة تنمية المجتمع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التسجيل والمشاركة في مبادرة "دقايق" عبر الموقع الإلكتروني www.Degayeg.ae، للاطلاع على الأجندة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها المبادرة.

كما يمكن للأفراد متابعة الفعاليات والأنشطة التي تُقام خلال عطلات نهاية الأسبوع عبر منصات الدائرة الإلكترونية @DCDAbuDhabi، واختيار البرامج التي تتناسب مع أعمارهم ومستويات لياقتهم وأوقاتهم بما يتيح لهم تجربة مجتمعية ممتعة ومحفزة للنشاط البدني.