منتخبنا الوطني للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 7 ميداليات في ختام مشاركته بـ"آسيوية البحرين"

المنامة في 30 أكتوبر/ وام / في إنجاز قاري جديد، تصدر منتخب الإمارات للجوجيتسو، منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين، بعدما نجح اليوم في رفع رصيده من الميداليات الملوّنة إلى 7 ميداليات برعاية شركة مبادلة للاستثمار، حيث أضاف 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، إثر سلسلة من النزالات القوية التي أظهر خلالها اللاعبون تركيزاً عالياً وأداءً فنياً يعكس خبراتهم المتنامية.

وحقّق سيف البلوشي ذهبية وزن 48 كجم، فيما نالت عائشة الجنيبي فضية وزن 63 كجم ونجح في تحقيق الميداليات البرونزية كل من عبدالعزيز العقيدي وزن 69 كجم، وحنين الخوري 57 كجم، وغلا الحمادي وزن 48 كجم.

وحضر سعادة فهد محمد سالم كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، جانبا من المنافسات، حيث التقى باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وأشاد بما حققوه من نتائج مميزة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النتائج التي يحققها المنتخب في هذه البطولة تمثل ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لمسيرة الرياضة الإماراتية.

وقال : ما نراه اليوم من أداء مشرف يعكس مدى تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، ويؤكد نجاح البرامج التي تنفذها الأكاديميات والأندية في صقل المواهب وتوفير بيئة تنافسية مثالية. نثق بأن لاعبي المنتخب سيواصلون العطاء في الاستحقاقات القادمة بنفس العزيمة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المتميزة.

من جانبه، قال اللاعب سيف البلوشي الذي نال الميدالية الذهبية في وزن 48 كجم في منافسات اليوم: المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمنحنا خبرة كبيرة في التعامل مع مدارس وأساليب مختلفة من الجوجيتسو. الأجواء كانت حماسية. وأشكر الاتحاد على الثقة التي منحها لنا للمشاركة باسم الإمارات. النتيجة اليوم تشكل حافزا لمواصلة التطور.