الإمارات تشارك في اجتماعات "لجنة التعاون الصناعي" و "اللجنة الوزارية لشؤون التقييس" بدول التعاون

الكويت في 30 أكتوبر / وام/ ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة 55 من اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واجتماع اللجنة الوزارية العاشر لشؤون التقييس، التي استضافتها دولة الكويت، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة في دول المجلس، بهدف دعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية بما يدعم التنمية الاقتصادية والصناعية، ويسهل حركة السلع بين أسواق دول المجلس.

ونقل الجابر إلى الأشقاء الخليجيين تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة، خاصة في مجال الاستثمار تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمّة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "في دولة الإمارات، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، نواصل العمل على تعزيز الشراكات النوعية ودمج القطاع الخاص بما يدعم التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة، ويسهم هذا التعاون في بناء قاعدة صناعية متقدمة وتنافسية، بما يدعم العمل الخليجي المشترك".

وخلال الزيارة، شارك الوفد الإماراتي في أعمال "المنتدى الخليجي الرابع لريادة الأعمال"، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتوسع المشاريع الصغيرة في السوق الخليجية، بالإضافة إلى ورش عمل حول نمو الأعمال والذكاء الاصطناعي. كما تم إطلاق "منصة الخليج الصناعية" كمنصة رقمية موحدة تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية. وفي إطار المشاركة الإماراتية في "المعرض الصناعي الخليجي الثالث"، عرضت الدولة خمس تجارب صناعية وطنية رائدة، حيث تم استعراض تجارب شركات الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تعد من أكبر منتجي الألمنيوم عالي الجودة عالمياً، وتستخدم تقنيات صهر إماراتية تقلل الانبعاثات وتعزز مكانة الدولة كمحرك صناعي عالمي. كما عرضت شركة Nutridor لصناعة الألبان، جهودها كأحد أكثر مصانع الألبان تطوراً في المنطقة، والتي تعتمد على الأتمتة والطاقة الشمسية وتخفض أكثر من 8,000 طن من الانبعاثات سنوياً. وعرضت كذلك كل من شركة لوتاه للوقود الحيوي، التي تعد أول مصنع خليجي يحوّل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي للطائرات، ويعزز الاقتصاد الدائري ويدعم أهداف الحياد المناخي، وكذلك شركة المستقبل لصناعة الأنابيب، وهي من رواد إنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل، وتقدم حلولاً مبتكرة للبنية التحتية والطاقة النظيفة حول العالم. كما عرضت شركة Desert Board مشاريعها الريادية كأول مصنع عالمي يحول مخلفات سعف النخيل إلى ألواح خشبية صديقة للبيئة، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في الصناعات الدائرية والتحول نحو مواد بناء مستدامة. وحصدت ثلاث شركات إماراتية جائزة التميز الصناعي الخليجي وهي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وشركة لوتاه للوقود الحيوي، وشركة Desert Board ، ويعكس الفوز ريادة الصناعة الإماراتية ومكانتها البارزة في دعم التنمية الصناعية الخليجية، وتأكيد دورها في بناء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تعزيز الاقتصاد المستدام والتكامل الإقليمي.

وضم وفد دولة الإمارات إلى جانب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كلاً من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.