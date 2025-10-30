منتخبنا لناشئي الكرة يبدأ مشواره بلقاء كوستاريكا في نهائيات كأس العالم بالدوحة

دبي في 30 أكتوبر/ وام / يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها الدوحة، من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمواجهة منتخب كوستاريكا يوم 3 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبي كرواتيا والسنغال.

وغادرت بعثة المنتخب اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة العالمية التي تصم نخبة من المنتخبات الواعدة على مستوى الفئات السنية في العالم، حيث يسعى المنتخب إلى تقديم أداء مميز يعكس تطور الكرة الإماراتية على صعيد المنتخبات العمرية.

وتضم القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني المشاركة في المونديال، والمكونة من 21 لاعباً وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلاً من: جاسم عبدالله، ومبارك البريكي، وسعيد الراشدي (حراس المرمى)، وأحمد إكرامي، وسعد مبارك، وسهيل النوبي، وفهد خليل، وسالم عصام (الدفاع)، وعبدالله راشد، وفيصل محمد، ومحمد سالم، ومحمد جمال، وإبراهيم يوسف، وعبدالله مناد، وعيسى البلوشي، وجايدن أديبا، وعبدالله حاتم (الوسط)، ومايد عادل، وعلي الجسمي، ومحمد السعدي، ومحمود بدر(الهجوم).

وقبل مغادرة البعثة، التقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بلاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري في مقر الاتحاد بدبي، حيث نقل عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، تحيات قيادة الاتحاد وتمنياتها بالتوفيق للاعبين في مشوارهم المونديالي.

وأكد الشامسي خلال اللقاء أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، وبذل أقصى الجهد لتقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية، معرباً عن ثقته بقدرات اللاعبين وإمكاناتهم في تحقيق نتائج إيجابية تُسعد جماهير الإمارات.

يذكر أن منتخبنا للناشئين كان قد اختتم تجمعه الداخلي في دبي بخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي مالي وبوليفيا انتهتا بالتعادل بهدف لمثله، ضمن تحضيراته النهائية للمشاركة في البطولة.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية في المونديال أمام المنتخب الكرواتي يوم 6 نوفمبر، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب السنغال يوم 9 نوفمبر.