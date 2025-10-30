"نادي الإمارات العلمي" يشارك في مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي

القاهرة في 30 أكتوبر/ وام /اختتمت بالقاهرة اليوم أعمال مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتزامن مع مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، بمشاركة وفود شبابية وقيادات من مختلف الدول العربية.

وشارك نادي الإمارات العلمي في المؤتمر بوفد مكوّن من أربعة طلاب برئاسة جمال الخياط، عضو مجلس إدارة النادي، وبإشراف الدكتور عيسى السويدي، الأمين العام للنادي، ضمن مبادرة “الشباب العربي المتميز بالابتكارات العلمية”، التي أبرزت إنجازات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلّطت الضوء على مساهماتهم في التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسات الختامية تكريم منتسبي نادي الإمارات العلمي تقديراً لإسهاماتهم في مجال الابتكار العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وما قدموه من مشروعات مبتكرة جسدت الصورة المشرفة لدولة الإمارات في المحافل العربية والدولية.

وأكد سعادة بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، أن مشاركة نادي الإمارات العلمي في المؤتمر تأتي ترجمةً لرؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن الحدث شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المبدعين الشباب في العالم العربي.

وأعرب الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، عن فخره بإنجازات الطلبة وتمثيلهم المتميز للدولة، مؤكداً أن مثل هذه المشاركات تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير مهارات الشباب، وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للمعرفة والإبداع العلمي في العالم العربي.