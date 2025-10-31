مهرجان ليوا الدولي يفتح باب التسجيل للمشاركة في فعالياته

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2026، فتح باب التسجيل للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم، أن المهرجان تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة ميرال، بالشراكة مع شبكة أبوظبي للإعلام، خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير 2026 في منطقة ليوا بالظفرة.

وأضافت أن المهرجان يقام على مدى 23 يوماً، بما يعزز مكانته إقليمياً وعالمياً، بوصفه من أهم الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ويعزز الشغف بالرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت أن التسجيل للخدمات ينطلق غدا، تليه مرحلة فتح باب الحجوزات للتخييم الحر يوم 5 نوفمبر المقبل، ثم التسجيل في السباقات يوم 15 من الشهر نفسه، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المشاركين والزوار، وضمان تجربة مريحة ومتكاملة للجميع.

وأشارت إلى أن فتح باب التسجيل المبكر يعكس الجاهزية العالية للتحضيرات التنظيمية والفنية، لمنح المشاركين الوقت الكافي لاستكمال ترتيباتهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاح النسخة الجديدة.

ودعت جميع الراغبين بالمشاركة إلى حجز مواقعهم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان، ومتابعة حسابات نادي ليوا الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على التفاصيل والمستجدات الخاصة بالتسجيل والخدمات.