صافي أرباح "تيكوم" يتخطى 1.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى

دبي في 31 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز “TECOM”، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز صافي أرباحها 1.1 مليار درهم بزيادة 18% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 2.1 مليار درهم مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسط الإيجارات والتوسع في محفظة أصولها التجارية والصناعية.

وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 20% لتبلغ 1.7 مليار درهم مع هامش ربح بلغ 79%، في حين ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 16% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، ما يعكس الأداء المتوازن للمجموعة وقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة النمو.

وقال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن النتائج القوية تعكس مرونة المجموعة وقدرتها على مواكبة ظروف السوق المواتية وتحقيق قيمة مضافة لعملائها، مشيراً إلى أن خطتها التوسعية التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار درهم منذ العام الماضي أسهمت في تعزيز الطلب على أصولها عالية الجودة.

وأضاف أن أداء المجموعة يجسد دورها المحوري في دعم تنافسية قطاع الأعمال في دبي وجاذبيتها للاستثمارات العالمية، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ، فيما شهد الربع الثالث من العام تسجيل إيرادات بقيمة 724 مليون درهم بارتفاع 19% وصافي أرباح بلغ 373 مليون درهم بنمو 10% على أساس سنوي.

كما أعلنت المجموعة عن استثمار 1.6 مليار درهم للاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية في مدينة دبي الصناعية بمساحة 33 مليون قدم مربعة، ضمن خطة توسعية ترفع إجمالي محفظة الأراضي إلى أكثر من 209 ملايين قدم مربعة، بما يعزز مكانة دبي الصناعية كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وأكدت المجموعة التزامها بسياسة توزيع الأرباح السنوية بواقع 800 مليون درهم، بعد تنفيذ دفعتها الأخيرة بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من 2025، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية إلى 2.4 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية.