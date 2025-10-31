وزير العدل يبحث تعزيز التعاون القضائي مع نظيره الموريتاني

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد ولد اسويدات، وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي الثنائي.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب معالي النعيمي بديوان الوزارة بأبوظبي، استعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشراكة والتعاون الدولي بين البلدين الشقيقين.

​وعلى هامش الزيارة، اصطحب معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي نظيره الموريتاني في جولة تفقدية في محاكم أبوظبي الاتحادية، حيث اطلع الوفد الزائر على أبرز الممارسات الرقمية المتبعة ضمن المنظومة القضائية الاتحادية، ومنها أنظمة التقاضي عن بُعد، وإدارة الملفات القضائية إلكترونياً، والخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين.

​وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى التطور التقني والتشريعي الذي لمسه في المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال لدعم التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.

​حضر اللقاء، سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، وسعادة محمد محمد راره، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، والقاضي جاسم سيف بوعصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالعزيز الرئيسي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والمستشار عبدالله المرزوقي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.