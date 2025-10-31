ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا

غيونغجو - كوريا في 31 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، على هامش انعقاد أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والذي تشارك فيه دولة الإمارات كضيف شرف بدعوة من رئيس جمهورية كوريا.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

