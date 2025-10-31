محمد الشرقي يفتتح مبنى "نادي الفجيرة للشطرنج" ويؤكد أهمية الرياضات الذهنية في تطور المجتمعات

الفجيرة في 31 أكتوبر/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الرياضات الذهنية في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وتجاوز التحديات، ودورها في تطور المجتمعات والنهوض بركائز تنميتها.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.

وأشار سموه، إلى المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وحرص سموه على توفير كافة أشكال الدعم والممكنات التي تدعم تطوير المشاريع الثقافية والمجتمعية والرياضية، وتحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في هذه المجالات.

وتجول سموه في مرافق المبنى الجديد مطّلعًا على مرافقه وخدماته التي تم تصميمها وفق أعلى المواصفات العالمية في رياضة الشطرنج.

ويتسع النادي، الذي يعد مركزًا رياضيَا فريدًا من نوعه لممارسة الشطرنج، لقرابة 1000 لاعب ولاعبة، ما يمكّنه من إستضافة أكبر البطولات على مستوى الإمارات والعالم بتوفير 3 قاعات كبرى لإقامة البطولات العالمية مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح النقل المباشر للمباريات.

كما يضم المبنى مكتبة شطرنجية تم تصميمها بشكل مميز يخدم لاعبي رياضة الشطرنج بشكل متكامل.

وينفرد المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج عن باقي أندية العالم للشطرنج بكونه صمم بالاستفادة من عناصر لعبة الشطرنج وهي رقعة الشطرنج وقطع الفيل والوزير والحصان، ويتضمن 9 قاعات تدريب حديثة مجهزة كبيئة تعليمية.

حضر الافتتاح، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور عبدالله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وسعادة تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من مسؤولي الأندية الشطرنجية في الدولة، وعدد من المديرين والمسؤولين الرياضيين من داخل الفجيرة وخارجها.