مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 ينطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق غدا مهرجان الشيخ زايد 2025 – 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي ويستمر حتى الثاني والعشرين من مارس 2026، تحت شعار "حياكم"، برؤية وهوية متجددتين تعكسان مكانته كمهرجان ثقافي وتراثي عالمي.

ويعد مهرجان الشيخ زايد من أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في الدولة، إذ يسلط الضوء على القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع الإماراتي، ويبرز رسالة الدولة القائمة على التسامح والتعايش، بما يعكس التنوع الثقافي لمجتمع يضم أكثر من 200 جنسية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عن ملامح النسخة الجديدة، التي تتضمن أكثر من أربعة آلاف فعالية ثقافية وسبعمائة وخمسين فعالية جماهيرية كبرى، بمشاركة أكثر من عشرين ألف عارض ومشارك من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مشاركة اثنتين وعشرين دولة تقدم من خلال أجنحتها معارض ثقافية وتراثية تعكس خصوصية كل حضارة وتعزز التبادل الثقافي بين الشعوب.

ويتضمن المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية، من أبرزها مسيرة الاتحاد التي تعبّر عن التلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، وتؤكد قيم الوحدة والانتماء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما يشهد المهرجان تنظيم احتفالات عيد الاتحاد التي تشمل عروضاً وطنية وفنية وشعبية، وعروضاً متجولة وسحوبات وجوائز، إلى جانب عروض الألعاب النارية والليزر وطائرات الدرون والحفلات الغنائية.

وتبرز القرية التراثية كإحدى الوجهات الرئيسية في المهرجان، إذ تتيح للزوار التعرف إلى أنماط الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأجنحة التراثية والأسواق الشعبية، إضافةً إلى الفرق الشعبية الإماراتية التي تقدم عروضاً تعبّر عن القيم الوطنية والموروث الثقافي الأصيل.

ويشهد المهرجان تنظيم مسابقات تراثية ورياضية تشمل سباقات المحامل الشراعية، ومسابقة الصيد بالصقور، وجائزة زايد الكبرى للهجن، ومسابقة المأكولات الشعبية، إلى جانب البطولة الرمضانية الرياضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، التي تؤكد مكانة المهرجان كوجهة رئيسية للفعاليات المجتمعية والرياضية.

وتشارك جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فعاليات المهرجان، من خلال جناح خاص يُبرز جهود الجائزة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع الممارسات المستدامة والابتكار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

ويضم الجناح عرضاً لمشروعات الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، إلى جانب نماذج لممارسات زراعية مبتكرة ومبادرات مجتمعية في مجال الأمن الغذائي.

كما يتم خلال فترة المهرجان تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الجديدة، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الاستدامة والإنتاج المسؤول.

ويشهد المهرجان هذا العام تطوير عدد من المناطق الترفيهية الجديدة التي تعزز تنوع التجربة المقدّمة للزوار، من بينها منطقة الوثبة بوليفارد التي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، وتوفّر بيئة مريحة للعائلات والأفراد.

ويعد ركن المأكولات الشعبية الإماراتية من أبرز الوجهات التي تستقطب الزوار، إذ يقدم أطباقاً تعكس الموروث المحلي والنكهات الأصيلة للمطبخ الإماراتي، إلى جانب عروض الطهي الحي التي تتيح للزوار التعرّف إلى أساليب إعداد الأطعمة التراثية.

وتشمل الوجهات الجديدة محمية النوادر التي تعرض مجموعة من الأنواع الحيوانية النادرة بهدف تعزيز المعرفة بالحياة البرية، إلى جانب مدينة الألعاب الترفيهية "وينترلاند" التي تقدم أنشطة تناسب جميع الأعمار وتوفّر تجارب ترفيهية متنوعة تجمع بين الألعاب العائلية وأجواء المرح، وفعالية الوثبة كاستم شو المخصصة لمحبي السيارات المعدلة والكلاسيكية، ما يعزز من تنوع الفعاليات التي يقدمها المهرجان.

ويشارك في المهرجان عدد من المؤسسات الوطنية والمجتمعية من خلال أجنحة خاصة مثل ذاكرة الوطن، ومجالس والواحة الزراعية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وذلك تعزيزاً لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

كما يوفر المهرجان تجربة غنية من خلال الأجنحة العالمية والأسواق المتنوعة التي تمثل ثقافات الدول المشاركة، وتعرض منتجاتها وحرفها التقليدية، بما يعكس روح الانفتاح والتبادل الثقافي بين الشعوب.

يشمل المهرجان كذلك برنامج "سكلز" بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وشبكة أبوظبي للإعلام، لدعم المواهب الوطنية في المجالات التقنية والمهنية.

ويستعد المهرجان أيضا لـ احتفالات رأس السنة الميلادية ببرنامج خاص، يتضمن عروض الألعاب النارية والليزر بمشاركة أكثر من ستة آلاف طائرة درون، إضافة إلى فعاليات للأطفال وعروض موسيقية متنوعة.

كما تواصل نافورة الإمارات تقديم عروض تجمع بين المياه والإضاءة والليزر على أنغام موسيقى عالمية مختارة، بعد توسعها في التصميم والمساحة ضمن التطويرات الجديدة.

وتستضيف حفلات ليالي الوثبة مجموعة من الفنانين العرب والعالميين في أمسيات أسبوعية متنوعة، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تُقام كل يوم سبت عند الساعة العاشرة مساءً.

ويستقبل المهرجان زواره يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.