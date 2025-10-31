انطلاق مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام





دبي في 31 أكتوبر/ وام/ انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام (EIOC 2025) ، بمشاركة أكثر من 2000 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم .

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" ، إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال أمراض السرطان من خلال تعزيز تبادل المعرفة، وكشف النتائج العلمية الرائدة، وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الوقاية من السرطان، والتشخيص المبكر، وتحسين نتائج العلاج على مستوى العالم.

وتجمع دورة هذا العام من الحدث نحو 30 منظمة متخصصة، وأكثر من 200 خبير دولي، و14 جلسة علمية، لتوفير منصة شاملة للمشاركين لاستكشاف أحدث الابتكارات، والممارسات القائمة على الأدلة، والممارسات المبتكرة التي تعيد تعريف رعاية السرطان على مستوى العالم.

وقال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس "اندكس القابضة" المنظمة للمؤتمر والمعرض : "يعكس مؤتمر التميّز في رعاية الأورام التزامنا بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في علم الأورام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال جمع كبار الخبراء والباحثين بالإضافة إلى الخريجين الجدد، حيث يوفر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والتعاون وتطوير الحلول الرائدة التي ستشكل مستقبل رعاية السرطان في المنطقة والعالم".

بدورها، أوضحت الدكتورة شهينة داود، رئيسة المؤتمر أن مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام يتيح للمشاركين الحصول على رؤى غير مسبوقة حول الرعاية المتكاملة في الأورام، والابتكارات في الصحة الرقمية، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطب الدقيق. من خلال الجمع بين البحث والتكنولوجيا والمواهب الصاعدة، نعمل على تشكيل مستقبل علاج السرطان وتحسين نتائج المرضى على مستوى العالم.

وسلط المؤتمر في يومه الأول الضوء على جدول علمي شامل يتناول أبرز التحديات والابتكارات في مجال الأورام. وتشمل المواضيع المطروحة سرطان الثدي، حيث تتناول الجلسات أحدث التطورات في العلاجات المستهدفة، والمؤشرات الحيوية للكشف المبكر، واستراتيجيات الطب الدقيق التي تعمل على تحسين معدلات البقاء وتقليل مخاطر الانتكاس.

وتتناول محاور الجلسات مواضيع مختلفة أبرزها سرطان الرئة التقدم في العلاج المناعي، والتحليل الجزيئي، وتقنيات التشخيص قليلة التدخل التي تُحدث تحولاً في رعاية المرضى وفي مجال أورام الجهاز البولي أيضاً، حيث يستعرض الخبراء تطورات أساليب العلاج لسرطانات البروستات والمثانة والكلى، مع التركيز على دور علم الجينوم والطب التشخيصي.

وتؤكد جلسات المؤتمر على أهمية التغذية في علاج الأورام، لتسليط الضوء على دور التغذية السليمة في تعزيز قدرة المرضى على تحمل العلاج، وتحسين النتائج، وتخفيف من الآثار الجانبية للعلاج، ويبرز المؤتمر الدور الحيوي للممرضات في تقديم رعاية تركز على صحة المريض، والاهتمام بالأعراض، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

ويتبادل متخصصو الرعاية التلطيفية أفضل الممارسات في الرعاية الشاملة، وإدارة الألم، واتخاذ القرارات المتعلقة بنهاية الحياة، لضمان كرامة وجودة حياة المرضى وعائلاتهم.

ويعقد مجلس الأورام الجزيئية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APMEA Molecular Tumor Board) جلسة افتراضية ، سيتبادل الخبراء الدوليون خلالها مناقشات آنية للحالات المعقدة ورؤى متقدمة حول الأورام الجزيئية، وتحليل حالات سرطانية معقدة باستخدام الرؤى الجينية والتشخيص الجزيئي لتوجيه استراتيجيات العلاج الأمثل.

ومن أبرز فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة "القادة الشباب في علم الأورام" في عام 2025 والتي توفر منصة مخصصة للباحثين والأطباء المتخصصين في مجال الأورام لعرض دراساتهم، ومشاركة الحلول الابتكارية، والحصول على الإرشاد من خبراء استثنائيين في المجال ، وهي منصة ديناميكية مخصصة لدعم الجيل القادم من متخصصي الأورام.

ويوفر الحدث للمشاركين معلومات مكثفة حول الرعاية المتكاملة في الأورام، والابتكارات الرقمية في الصحة، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطب الدقيق، مظهراً كيف تُحدث التكنولوجيا والبحث والمواهب الصاعدة تحولاً في رعاية أمراض السرطان على مستوى العالم.

وينظم مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية الأورام (EIOC 2025) من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، والجمعية العربية لجراحة المسالك البولية، والمدرسة العربية للمسالك البولية، والاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق، وجمعية التمريض الإماراتية لأمراض الدم والأورام.

