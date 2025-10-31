وفد ياباني يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات في حماية الملكية الفكرية

دبي في 31 اكتوبر/ وام /أكد لقاء جمع وفدا يابانيا وجمعية الإمارات للملكية الفكرية على الالتزام المشترك بمواصلة التعاون في مكافحة المنتجات المقلدة وتعزيز تطبيق قوانين الملكية الفكرية، بما يسهم في حماية الأسواق ودعم النمو الاقتصادي المستدام .

وقال سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن الزيارة التي قام بها وفد ياباني رفيع المستوى للجمعية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة السلع المقلدة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على بناء قدرات الجهات المعنية بإنفاذ القوانين على المستويات الوطنية والإقليمية من خلال البرامج التدريبية والمبادرات المشتركة مع المنظمات الدولية.

ضم الوفد الياباني ممثلين عن المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) ومكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، إلى جانب عدد من الشركات اليابانية الأعضاء في المنتدى الدولي لحماية الملكية الفكرية (IIPPF) مثل تويوتا، نيسان، جي تي آي، ونيتيرا.

وعُقد الاجتماع في أكاديمية الإمارات بأبراج جميرا الإمارات، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلين من جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وشرطة الشارقة والجامعة الأمريكية في الإمارات.

وأضاف العبيدلي أن الشراكات الاستراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار.

من جانبه، أوضح السيد يوسوكي إيدا، المدير العام لقسم الملكية الفكرية في شركة تويوتا ورئيس الوفد الياباني، أن سوق دولة الإمارات يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للشركات اليابانية، مشيداً بالإطار القانوني المتطور في الدولة لحماية العلامات التجارية، والدور المحوري للجهات المعنية في التصدي للمنتجات المقلدة وحماية السوق المحلية.

وأكد السيد تايسوكي غوتو، مدير قسم الملكية الفكرية في مكتب (JETRO) دبي، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين اليابان والإمارات في مجالي الابتكار وحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة والخبرات يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر أماناً وعدلاً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وفي السياق نفسه، قال السيد يوسف عزيز، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن جمارك دبي تؤدي دوراً محورياً في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تطبيق إجراءات صارمة عند المنافذ الحدودية لرصد ومنع دخول السلع المقلدة، مؤكداً أهمية الاجتماع مع الوفد الياباني في تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

و استعرضت السيدة هدى بركات، عضو مجلس إدارة الجمعية، جهود الجمعية في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم منظومة الابتكار الوطنية.