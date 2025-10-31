أبوظبي تحتضن أول منشأة دولية لمعهد باسكوم بالمر لطب العيون خارج الولايات المتحدة

أبوظبي في 31 أكتوبر /وام/ تحتضن إمارة أبوظبي أول منشأة دولية لمعهد باسكوم بالمر لطب العيون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية أعلنت عنها دائرة الصحة – أبوظبي، مع المعهد ، لتأسيس المنشأة الجديدة التي ستُفتتح في شهر نوفمبر المقبل بمدينة محمد بن زايد على مساحة 70 ألف قدم مربعة، ثمرةً لتعاون استراتيجي بين المعهد وشركة "أوغست ميديكال" التابعة لمجموعة "سوزا".

وستسهم الخطوة في توفير خدمات علاجية عالمية المستوى في طب العيون داخل أبوظبي، إضافة إلى تعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية والابتكارية في هذا المجال.

ويأتي التعاون ليكرّس التزام أبوظبي المتواصل بإرساء منظومة صحية عالمية تستقطب أبرز المؤسسات الطبية من مختلف التخصصات، بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الرعاية والخبرة السريرية والتعليمية.

وتتميز المنشأة بتصميم معماري مبتكر مستوحى من الأحجار الكريمة، يرمز إلى الدقة وأهمية العناية بالعيون، كما ستضم أحدث التقنيات التشخيصية والجراحية المتقدمة، بما في ذلك 31 غرفة فحص، و3 غرف عمليات، وأجنحة مخصصة للعلاج بالليزر وتصحيح النظر، إلى جانب خدمات تخصصية مثل مختبر أمراض سطح العين، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، ومركز اضطرابات النوم، وستتوفر أيضاً مساحات تعليمية للتدريب المهني ومرافق متقدمة للمرضى تضمن تجربة علاجية مريحة وشاملة. وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن الشراكة مع معهد باسكوم بالمر لطب العيون تمثل خطوة نوعية جديدة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في الإمارة، مشيرة إلى أن استقطاب المؤسسات الطبية العالمية يعكس رؤية أبوظبي الطموحة لتأسيس منظومة رعاية صحية متميزة.

وقالت إن التعاون يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، مؤكدة أن استقطاب أبرز المؤسسات الصحية يسهم في ضمان حصول أفراد المجتمع على خدمات طبية عالية الجودة وخبرات متخصصة متميزة، موضحة أن الإمارة تواصل بناء منظومة متكاملة تشجع على التعاون البنّاء وتدعم الابتكار وترسي معايير جديدة للرعاية الصحية مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة ولوائحها التنظيمية السباقة.

من جانبه، عبّر الدكتور عبد الرحيم جعفر، عضو مجلس إدارة معهد باسكوم بالمر أبوظبي، عن فخره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما وفرته من أسس قوية لبناء منظومة صحية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن تأسيس المعهد في أبوظبي يجسد روح التعاون الدولي ويؤكد حرص القيادة على توفير أفضل مستويات الرعاية والتعليم والبحث العلمي لخدمة أفراد المجتمع في الدولة والمنطقة.

من جهته، أوضح الدكتور ديبن باريك، الرئيس التنفيذي لشبكة "يوهيلث" ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية في جامعة ميامي، أن افتتاح معهد باسكوم بالمر لطب العيون في أبوظبي يمثل إنجازاً استثنائياً في مسيرة الجامعة الصحية، حيث يُعد خطوة توسّع من نطاق تأثير المعهد وتميّزه ليشمل قارات جديدة، ما يسهم في إيصال خدمات شبكة "يوهيلث" إلى مزيد من المرضى وتدريب المزيد من الأطباء حول العالم، مشيداً بتعاون دائرة الصحة في أبوظبي وشركاء المشروع من مجموعة "سوزا" و"أوغست ميديكال" في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.