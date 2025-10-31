خليفة بن طحنون بن محمد يُقدم واجب العزاء في وفاة سهيل محمد العامري

العين في 31 أكتوبر/وام/ قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة سهيل محمد بن هدفه العامري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس زاخر في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



