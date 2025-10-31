مطار الشارقة يشارك بمعرض سوق السفر العالمي

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض "سوق السفر العالمي" الذي سيعقد، من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن .

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن إمارة الشارقة تواصل برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مسيرتها الطموح بثباتٍ واقتدار مرتكزةً على نهجٍ يقوم على بناء الإنسان وتنمية المعرفة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات لا سيما قطاع السفر والطيران انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات في أن تكون في طليعة الدول المتقدمة.

وأضاف أن المعرض يُمثّل منصة دولية تجمع الخبراء وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل قطاع الطيران والسياحة وبحث سبل التعاون لبناء شراكات تُسهم في تنمية القطاعين وتعزيز استدامتهما.

و أكد أن مشاركتنا في الحدث العالمي يُسهم في دعم منظومة النقل الجوي والسياحة وتبادل الخبرات مع الشركاء والمنصات الدولية.