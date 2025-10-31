"الشارقة للبحوث والتكنولوجيا" يعتمد خطة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام/ اعتمد مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 الذي عقد بمقر المجمع، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة المجمع، حزمة من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات المستقبلية.

واستعرض الاجتماع ملامح الهوية المؤسسية الجديدة للمجمع واستراتيجيته المحدّثة التي تنسجم مع رؤية الشارقة طويلة الأمد للابتكار والتنمية المستدامة وتعكس حضوره المتنامي على الساحة الدولية من خلال مشاركاته في فعاليات كبرى مثل اجتماعات الرابطة الدولية لمجمعات التكنولوجيا " IASP شنغهاي" والمرأة في التكنولوجيا وجايتكس التي أكد فيها المجمع ريادة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستدامة.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الاجتماع أهمية تعزيز تنافسية الشارقة عالمياً عبر تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، مشددةً على أن المجمع يواصل تطوره كمنظومة حيوية تُحوّل الأفكار إلى حلول واقعية مؤثرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتُلهم الأجيال المقبلة من المبتكرين.

من جانبه، استعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع، أبرز الإنجازات خلال الربع الأخير من العام إلى جانب المشروعات الجديدة التي تعزز التحول الرقمي والاستدامة في بيئة الابتكار بالشارقة، مؤكداً أن المجمع يواصل بناء منظومة عالمية تنافسية تجمع بين البحث العلمي وريادة الأعمال.

واستعرض الاجتماع أبرز المبادرات من بينها برنامج الصفقة الرائد الذي يجمع الجامعات والشركات الناشئة والقطاع الصناعي لتحويل الأبحاث إلى مشاريع تجارية جاهزة للطرح في الأسواق إلى جانب متابعة التقدم في الشراكات مع وزارة الاقتصاد ووزارة التكنولوجيا المتقدمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار مواءمة السياسات الوطنية للابتكار وتسريع أثر البحث والتطوير.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعداد لإطلاق مشروع “Base39” في 27 نوفمبر المقبل وهو مركز إبداعي متعدد التخصصات يُعنى بالتصميم والاستدامة والتصنيع المتقدم فيما يشهد مختبر الشارقة المفتوح للابتكار توسعاً جديداً ليصبح مركزاً متكاملاً للنمذجة والتصنيع يتيح للمبتكرين تحويل أفكارهم إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق التجاري.

وسلّط الضوء على النجاح الكبير الذي حققته الفعالية الأولى من سلسلة “الشارقة محطة المستقبل : الرعاية الصحية التي نظمها المجمع وجمعت نخبة من الخبراء والباحثين العالميين لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الجينوم والذكاء الاصطناعي والتشخيص السريري مما يرسخ من مكانة الشارقة كمركز إقليمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويواصل المجمع ترسيخ دوره كمحرك رئيسي في منظومة الابتكار في الإمارة عبر تكامل الجهود بين الأكاديميا والحكومة والصناعة وبناء بيئة ديناميكية تُحوّل الأفكار إلى إنجازات ملموسة تعزز التنمية المستدامة وتدعم مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار.