جناح "جائزة خليفة" يجذب اهتمام المشاركين في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

الرباط في 31 أكتوبر/ وام/ استقطب جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة في الملتقى الدولي الرابع عشر للتمور بالمغرب 2025 مشاركات محلية ودولية بارزة من مؤسسات وهيئات متخصصة.

وشارك مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية ضمن جناح الجائزة في فعاليات الملتقى، إلى جانب مؤسسات بحثية وشركات زراعية وخبراء تمور من مختلف دول العالم.

وأكدت عائشة محمد الشامسي مدير المشاريع في مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن المركز يعد من أكبر المختبرات العالمية المتخصصة في إكثار النخيل باستخدام تقنيات زراعة الأنسجة النباتية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وأوضحت الشامسي أن المركز يمتلك مختبر البصمة الوراثية الذي أُنشئ عام 2010 لمراقبة وضمان التطابق الوراثي بين الشتلات المنتجة والنبات الأم، ما يسهم في إنتاج أصناف نخيل عالية الجودة، ومواصفات دقيقة.

ولفتت إلى أن المركز تمكن حتى اليوم من إنتاج وتوزيع أكثر من ثلاثة ملايين نخلة من نحو 100 صنف مختلف، من بينها خمسة أصناف من الأفحل، وتشمل أصنافاً متميزة مثل: الخلاص والبرحي والمجهول والرزيز والصقعي والمكتومي واللولو والسكري والخصاب ونبتة سيف والخنيزي والغنامي والغريف.

وأشارت إلى أن مشاركة المركز في الملتقى تهدف إلى استعراض أحدث التقنيات الزراعية في زراعة الأنسجة النباتية، وتبادل الخبرات العلمية مع المتخصصين الدوليين، إلى جانب إبراز جهود الإمارات في تطوير قطاع النخيل من خلال البحث والابتكار ودعم الاستدامة الزراعية.

من جانبه، قال المهندس محمد حسن الشمسي العوضي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة، في تصريح لـ “ وام” إن مشاركة الجمعية تأتي ضمن جهودها في نشر المعرفة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة لشجرة النخيل.

وأوضح أن الجمعية التي تأسست عام 2004 برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وبتوجيه من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارتها، تمثل اليوم مرجعاً رئيسياً لمحبي النخيل والتمور داخل الدولة وخارجها.

وأشار العوضي إلى أن الجمعية تسعى من خلال مشاركتها إلى التواصل مع صناع القرار والخبراء الزراعيين وتبادل التجارب الناجحة في مجال زراعة وإكثار النخيل، إلى جانب طرح حلول مبتكرة تسهم في تطوير صناعة التمور على المستويين المحلي والإقليمي.

من جهتها، قالت ريم العتيبي من شركة الفوعة الرائدة في صناعة التمور بالإمارات، إن المشاركة تأتي في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع المنتجين والمزارعين في المغرب، إلى جانب عرض مجموعتها الواسعة من التمور عالية الجودة، بما يعكس التزامها بدعم الإنتاج المحلي ورفع معايير الجودة في القطاع.

وأضافت أن مشاركة "الفوعة" في معرض التمور الدولي بالمغرب تؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي في قطاع التمور، وعرض منتجاتها المتميزة، والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في صناعة التمور.

وأعرب أحمد الطنبولي من شركة كاف نخيل التمر المتخصصة في إنتاج نباتات النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة في تصريح لـ “وام”، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مؤكدا أن الجائزة شكلت نقطة تحول رئيسية في مسيرة الشركة نحو التوسع والانتشار العالمي في مجال إنتاج شتلات نخيل التمر عالية الجودة.

وشهد جناح الجائزة كذلك مشاركة عربية متميزة، من بينها جمعية التمور التعاونية الأردنية، حيث أعرب رئيسها رائد الصعايدة عن تقديره العميق لدولة الإمارات وجائزة خليفة الدولية على دعمها المتواصل للدول العربية المنتجة للتمور، ودورها في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المزارعين والمنتجين العرب.

وأكد الصعايدة أن المشاركة الأردنية في الملتقى تمثل فرصة مهمة لتوطيد الشراكات بين الفلاحين الأردنيين والمغاربة، واستكشاف أساليب تطوير قطاع التمور وتسويقه عالميا بما يعزز مكانة المنتج العربي في الأسواق الدولية.

وأشاد الدكتور محمد إسماعيل حسين مدير الدعم الفني في وزارة الصناعة المصرية بالنجاح المتواصل لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم المشاركات العربية والدولية، مؤكدا أن الملتقى يشكل منصة رائدة لتسويق المنتجات الزراعية وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين الدول المشاركة.

من جانبها، أعربت جازيل مونتس ممثل مزارع السلطان من الولايات المتحدة المكسيكية عن سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في معرض التمور الدولي بالمغرب تحت مظلة جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مشيدة بالمشاركة الواسعة التي يوفرها هذا الحدث العالمي المتخصص والذي يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول المختلفة في مجال التمور.