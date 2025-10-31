مجموعة ألف تبيع جميع وحدات المرحلة الثانية من مشروع "أُلفه" بالشارقة

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة ألف، المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالشارقة، عن بيع كامل الوحدات التي تم طرحها ضمن المرحلة الثانية من مشروع "أُلفه" الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار درهم، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

وأكد رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف أن الإقبال الكبير على المرحلة الثانية من مشروع "أُلفه" يعكس الثقة الراسخة التي يوليها العملاء والمستثمرون لرؤية المجموعة في إنشاء مجتمعات مبتكرة مستوحاة من الطبيعة.

ولفت إلى أن بيع جميع الوحدات خلال أسبوع واحد فقط يؤكد الجاذبية الاستثنائية للمشروع ويبرز الطلب المتنامي على المنازل عالية الجودة والمصممة بعناية في إمارة الشارقة.