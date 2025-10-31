النسخة 15 من مؤتمر الناشرين تنطلق بعد غد

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام / تنطلق بعد غد في مركز إكسبو الشارقة أعمال النسخة الـ 15 من مؤتمر الناشرين الدولي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة النشر حول العالم وممثلي دور النشر والخبراء في مجالات التسويق والذكاء الاصطناعي وحقوق النشر وتطوير الأسواق العالمية بأجندة تضم أكثر من 30 موضوعاً ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر وجلسات مهنية تجمع الناشرين من حول العالم.

و يبحث المشاركون على مدار ثلاثة أيام الاتجاهات العالمية الجديدة واستشراف الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات الحديثة والتحولات الرقمية أمام العاملين في صناعة الكتاب.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل المهنية التي تتيح للناشرين والخبراء والموزعين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون كما يتيح فرصًا لعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة وبناء شراكات جديدة تعزز من انتشار المحتوى الأدبي والثقافي عالميًا مع الاستفادة من خبرات أبرز المتخصصين لتطوير المهارات وضمان استدامة نجاح صناعة النشر بمختلف مكوناتها.

ويستضيف المؤتمر هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة النشر العالمية من بينهم غفانتسا جوبافا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ومادلين ماكنتوش المؤسِّسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Authors Equity والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بنغوين راندوم هاوس في الولايات المتحدة إلى جانب فيدون كيدونياتيس نائب رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين.

وتتناول جلسات "مؤتمر الناشرين" موضوعات مهنية متخصصة تركز على تطوير صناعة النشر العالمية وتناقش سبل توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات بين الناشرين ووكلاء الحقوق والموزعين، بما يعزز من حركة الترجمة وتبادل الخبرات تمهيداً لانطلاق فعاليات النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل.