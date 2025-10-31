"السرد الاستراتيجي" محاضرة برأس الخيمة حول قوة المحتوى المؤسسي

رأس الخيمة في 31 أكتوبر / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، محاضرة بعنوان "السرد الاستراتيجي قوة التأثير والإلهام".

وأكدت سعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أن السرد الاستراتيجي ضرورة مؤسسية في عصر تتشكل فيه القناعات عبر الرواية المؤثرة، وتتحدد فيه سمعة المؤسسات بقدرتها على إيصال رسائلها للجمهور بلغة ملهمة تعكس رؤيتها وهويتها وقيمها.

وأضافت الزعابي في زمن الإعلام المتسارع، نحتاج إلى كوادر وطنية قادرة على صناعة المحتوى بإتقان وتحويل البيانات والتقارير إلى سرديات إنسانية تعبر عن جوهر الخدمة العامة، وتقرب المؤسسة من المتعامل والمجتمع على حد سواء من أجل تطوير الخطاب الداخلي، وتحقيق التفاعل المؤسسي، وتعزيز ثقافة الشفافية والإنجاز.

وأكد سعادة خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الإعلام الوطني جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وضرورة وطنية لترسيخ الهوية، وتوثيق منجزات الدولة، ونقل رسالتها الحضارية إلى الأجيال القادمة .

قدمت المحاضرة ناهد النقبي، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية والإعلاميين والمهتمين بمجال الاتصال المؤسسي.

تناولت أهمية "السرد الاستراتيجي" كأداة متقدمة في الاتصال المؤسسي.