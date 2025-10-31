96 خيلا تشارك في كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة غدا بليبيا

بنغازي في 31 أكتوبر/ وام/ تستضيف ليبيا غدا “السبت” على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي، منافسات المحطة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثانية والثلاثين من السلسلة العالمية للبطولة، بمشاركة 96 خيلاً في 6 أشواط تُقام ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثاني.

وتُقام سباقات الكأس الغالية في إطار الحرص على دعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل وإعلاء شأن الخيل العربي، ترجمةً لنهج دولة الإمارات في صون التراث العريق.

وتكتسب محطة ليبيا أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها في الأراضي الليبية ضمن سلسلة الكأس الغالية، بما يعكس حرص الإمارات على مد جسور التواصل وتعزيز أواصر التعاون مع ليبيا، ويجسد الروابط التاريخية المشتركة في الاهتمام بالخيل العربي الأصيل والرياضات التراثية.

ويشهد السباق السادس الرئيسي إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، بجوائز تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربية في ليبيا، من سن أربع سنوات فما فوق، في خطوة مهمة وداعمة لتطوير سباقات الخيل في ليبيا في ظل التفاعل الكبير للملاك والمربين من مختلف المدن الليبية مع الحدث العالمي المرموق.