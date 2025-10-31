تمديد فترة التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 31 أكتوبر / وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، عن تمديد فترة التسجيل لجميع الفئات المشاركة في النسخة السابعة عشرة من الحدث الأكبر على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية حتى يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل.

وتنطلق فعاليات البطولة بين 12 و22 نوفمبر 2025 في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث يأتي قرار التمديد استجابة للإقبال الكبير على التسجيل، لاتاحة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة.

وتشهد نسخة هذا العام نمواً قياسياً في أعداد المشاركين في جميع فئاتها بما يشمل الأطفال والشباب والباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، ما يعكس اتساع رقعة اللعبة ودور البطولة في تعزيز التطور العالمي للجوجيتسو.

وأوضح فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة يعكس ثقة اللاعبين بقدرة البطولة على تقديم تجربة تنافسية استثنائية، وقال: "شهدنا وتيرة متسارعة في تسجيل اللاعبين من مختلف الدول، ما دفع اللجنة المنظّمة إلى تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في المشاركة، ومواكبة حجم الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة على مستوى العالم. ويجسد هذا المشهد مكانة البطولة كمنصة تجمع نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف القارات، ونجاح أبوظبي في ترسيخ ريادتها كمركز عالمي يحتضن أبرز بطولات الجوجيتسو ويصنع أبطال المستقبل".

وأضاف: "تستقطب البطولة في نسختها الحالية أكثر من 10 لاعبين ولاعبات من أكثر من 120 دولة، لتواصل دورها كمنصة عالمية تجمع مختلف الثقافات والمواهب، وترسخ مكانة أبوظبي كعاصمة لرياضة الجوجيتسو ووجهة أولى لأبطال العالم".

ولا تقتصر جاذبية الحدث على المنافسات الرياضية فحسب، إذ تقدم البطولة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية للجماهير، إلى جانب تعزيز حضور المبادرات المجتمعية التي تربط الرياضة بالتواصل المجتمعي وتمكين الشباب وأصحاب الهمم.

وتُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال من مختلف القارات، وتواصل مسيرتها في دعم انتشار رياضة الجوجيتسو وتعزيز مكانتها كأسلوب حياة يعزز اللياقة والانضباط الذهني وروح التحدي الإيجابي.