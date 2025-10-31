اختتام أعمال مؤتمر المونة الجافة في الشرق الأوسط 2025

الشارقة في 31 أكتوبر / وام /اختتمت الجمعية الشرق أوسطية لمواد المونة الجافة (MEDMA) أمس الأول أعمال النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر المونة الجافة في الشرق الأوسط 2025 والذي عقد في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والمهنيين والخبراء وقادة المؤسسات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 100 شركة رائدة في قطاع مواد البناء والتشييد إلى جانب عدد من الجهات الأكاديمية والحكومية .

و تناولت الجلسات العلمية والعروض التقنية للمؤتمر أبرز الاتجاهات الحديثة مثل الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد وتطوير المواد الرابطة المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمقاومة الخرسانة للضغط واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية في صناعة الأسمنت كما تم إطلاق النسخة الجديدة من دليل المونة الجافة لعام 2025.

وناقش المؤتمر أهمية العزل الحراري في تصميم غلاف المبنى بما يدعم التحول للطاقة المتجددة ودور التصميم الحراري المتكامل في تحسين كفاءة الطاقة للمباني ودعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة في إمارة الشارقة إلى جانب التحليل الريولوجي لخليط الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد المحلية في دولة الإمارات .

كما ناقشت منهجية مبتكرة للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد لعناصر إنشائية من الجيل الجديد و تطوير خلطة خرسانية تعتمد على الألياف ومواد محلية من الإمارات تُلغي الحاجة إلى التسليح التقليدي مع معالجة التحديات المتعلقة بالحرارة والرطوبة والملوحة في بيئة المنطقة.

وتناول المؤتمر أهمية تحسين زمن التشغيل وقابلية التطبيق للمواد اللاصقة للبلاط المعدلة بالبوليمرات بالإضافة إلى عمليات الإنتاج المتكاملة للمونة الجافة وتقنيات الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد وتطرقت الجلسات كذلك إلى أحدث تقنيات مصانع المونة الجافة الحديثة ذات السعات الإنتاجية الكبيرة والتي تعتمد على أنظمة قياس ووزن وخلط مؤتمتة بالكامل لضمان جودة عالية وتسريع التنفيذ في مواقع العمل.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتنظيم المتميز للمؤتمر والمحتوى العلمي الغني الذي قدّمه مؤكدين أن الجمعية الشرق أوسطية لمواد المونة الجافة رسّخت مكانتها كمنصة إقليمية رائدة لمناقشة أحدث الابتكارات في مواد البناء المستدامة والذكية وكمحفّز للتعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والحكومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

