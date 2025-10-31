الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في كأس العالم للسباحة بالزعانف بأبوظبي

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، مشاركة اللاعبة نور الأخضر في منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف، والمقررة في نادي أبوظبي للرياضات المائية غدا ضمن أكثر من 400 سباح وسباحة يمثلون 20 دولة.

وتعد المشاركة الأولى لأصحاب الهمم في البطولة العالمية، والتي تأتي ضمن برنامج " همة" المشترك بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

وستخوض نور الأخضر منافسات 50 متر سباحة بزعنفة المونو، و50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، و100 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، لتكون بذلك أول سباحة من أصحاب الهمم تمثل الإمارات في هذه البطولة العالمية.

وتعد نور الأخضر إحدى بطلات أصحاب الهمم، حيث ولدت بمتلازمة داون وتم تشخيصها لاحقا بالتوحد، وقد بدأت مسيرتها الرياضية بدافع شغفها بالحركة والنشاط منذ الطفولة، لتتألق لاحقًا في مجالات السباحة وركوب الدراجات، ومثلت الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الصيفية – برلين 2023، وحققت حضورًا مميزا.