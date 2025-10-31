اليورو الرقمي مشروط بموافقة مشرعي الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 31 أكتوبر/ وام/ أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطته لإطلاق مشروع تجريبي لليورو الرقمي عام 2027، بعد انتهاء المرحلة التحضيرية بنجاح.

غير أن البنك أكد أن تنفيذ المشروع مشروط بالحصول على موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية اعتماد تشريع يحدد الإطار القانوني اللازم لإصدار اليورو الرقمي.

وأوضح مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن القرار النهائي بشأن إصدار اليورو الرقمي وتحديد موعده لن يُتخذ إلا بعد إقرار هذه القوانين.

وفي حال اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة باليورو الرقمي خلال عام 2026، فإن المشروع التجريبي الذي سيتضمن معاملات محدودة قد يبدأ منتصف عام 2027، على أن يكون النظام المالي الأوروبي مستعداً لإصدار أولي محتمل للعملة الرقمية بحلول عام 2029.

ويهدف اليورو الرقمي إلى أن يكون مكملاً للنقود الورقية لا بديلاً عنها، بحيث يتم اعتماده كوسيلة دفع مقبولة في جميع متاجر منطقة اليورو، مع توفير تطبيق خاص من البنك المركزي الأوروبي لتسهيل استخدامه والوصول إليه من قبل الأفراد والشركات.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقلال المالي لأوروبا وتقليل اعتمادها على مزودي خدمات الدفع الأمريكيين مثل بايبال وآبل باي وماستركارد وفيزا، كما تأتي استجابةً للتراجع المستمر في استخدام النقد الورقي.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اليورو يمثل رمزاً للوحدة الأوروبية وأن البنك ملتزم بضمان استدامة مكانته في ظل التحول الرقمي العالمي، مشددة على أهمية تحديث الأوراق النقدية الحالية والاستعداد لإطلاق العملة الرقمية الأوروبية كجزء من رؤية أوسع لتحديث النظام المالي الأوروبي وتعزيز سيادته النقدية.

برو/ زي/وام