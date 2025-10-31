مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ينطلق غدا في العين

العين في 31 أكتوبر/ وام/ تنطلق غدا بسوق القطارة في منطقة العين فعاليات النسخة الـ 11 من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وبإشراف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ويستمر حتى 20 نوفمبر المقبل.

وقالت فرح عبدالحميد البكوش مديرة إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش جولة تعريفية لموقع المهرجان نظمتها الدائرة لوسائل الإعلام، إن المهرجان الذي يقام تحت شعار "رحلة عبر الحرف التقليدية المجتمعية" يضم أربعة أجنحة رئيسية تسلط الضوء على إبداع الحرفيين الإماراتيين ومهاراتهم الفريدة.

وأشارت إلى أن الأجنجة تشمل جناح “القهوة الإماراتية” الذي يحتفي بتقاليد الضيافة الأصيلة ويقدم للزوار تجربة حية لتحضير وتقديم القهوة، إلى جانب عروض قصصية وورش عمل للأطفال وجناح “النسيج والسعفيات” الذي يكشف عن التقنيات المتوارثة لحرف السدو والخوص، ويتيح للزوار فرصة ممارسة هذه الحرف بأنفسهم، مدعومة بحكايات الحرفيين وتجاربهم العملية.

ولفتت إلى جناح “الأزياء التقليدية” الذي يركز على التراث الغني للأزياء والزينة والعطور الإماراتية، من خلال عروض حية لخلط وتركيب العطور، وصناعة البخور، والتفصيل، وصياغة الحُلي، وجناح “الحدادة والصناعات الجلدية” الذي يستعرض الحرف الأساسية في فنون تشكيل المعادن ودباغة الجلود، ويقدم عروضاً عملية لصناعة السيوف والخناجر والأدوات المنزلية، ما يمنح الزوار رؤية معمقة لمهارة ودقة هذه الحرف التراثية.

وأوضحت البكوش أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة، تزامنا مع اختيار العين عاصمة السياحة الخليجية.

كما يستضيف المهرجان معرض “منار أبوظبي” الذي يعيد تصور الضوء كمفهوم يتجاوز مجرد الإنارة ليصبح ذاكرة وهوية ووسيلة للتوجيه، متجذرا في طرق الأجداد في الملاحة عبر سماء ومياه الخليج العربي.

ويضم المعرض أعمالاً فنية واستكشافية للأبعاد المادية والشعرية والتقنية للضوء، مع تركيبات غامرة وتقنيات عرض ضوئية وعناصر طبيعية مضيئة، ليقدم للزوار رحلة آسرة في عالم الضوء وجمالياته.