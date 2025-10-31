الإمارات ترفع رصيدها إلى 31 ميدالية في ختام مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية

المنامة في 31 أكتوبر/ وام/ اختتم وفد دولة الإمارات مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مملكة البحرين، بحصد 31 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و9 فضيات و10 برونزيات.

وأقيمت الدورة، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة.

ونجح فرسان منتخبنا الوطني في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق، ضمن منافسات اليوم الختامي، إذ توج الفارس عيسى راشد المزروعي بذهبية الفردي، وأحمد عبد الرحمن البستكي بالفضية، وخليفة راشد العميمي بالبرونزية.

كما فاز منتخبنا بذهبية مسابقة الفرق، بمشاركة الفرسان عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وراشد عبدالرحمن المهيري، وخليفة راشد العميمي.

وتصدرت دولة الإمارات ترتيب الدول العربية المشاركة، وحققت المركز الثامن في الترتيب العام، بينما جاءت الصين في المركز الأول برصيد 147 ميدالية، وأوزبكستان ثانية بإجمالي 81 ميدالية، وكازاختسان ثالثة برصيد 93 ميدالية، ومملكة البحرين في المركز الثالث عشر في الترتيب العام والثاني عربياً برصيد 13 ميدالية.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فرسان منتخب الإمارات للقدرة، وتتويجهم بعدد 4 ميداليات في أول ظهور لرياضة القدرة ضمن منافسات الدورة.

وأكد أن هذا النجاح ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما يجسد المستوى المرموق والجهود الكبيرة لتطوير هذه الرياضة الأصيلة المرتبطة بهوية وتاريخ دولة الإمارات.

وأضاف:" فخورون بمجموعة الفرسان الذين رفعوا علم الإمارات في هذا المحفل القاري بكل جدارة واستحقاق، وعندما تكون الغاية والهدف هو رؤية راية الوطن مرفوعة على الدوام، تتضاعف الجهود والمساعي لتحقيق أفضل النتائج، وقد جسّد فرسان منتخبنا هذه القيم، بتصميمهم وإصرارهم على إنهاء السباق في المقدمة".

وقال:" هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة رياضة القدرة التي أصبحت رقماً صعباً على الساحة الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه الدولة من أجيال واعدة لتمثيل الوطن بأفضل صورة في مختلف الفئات العمرية، برؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر لمسيرة الفروسية الإماراتية، لترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

من جهته، عبّر أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية المدير الفني لمنتخب الإمارات لرياضة القدرة، عن اعتزازه بمستوى فرسان الإمارات في المنافسات، مشيراً إلى أن المشاركة كانت ناجحة ومشرّفة، وعكست المستوى الرفيع لرياضة القدرة الإماراتية.

من جانبه، أكد محمد السبوسي، مدرب منتخب الإمارات للقدرة، أن التتويج بجميع ميداليات مسابقة القدرة لفئتي الفردي والفرق في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها هذه الرياضة في دولة الإمارات، والتطور الكبير الذي تشهده على مختلف الأصعدة.

يذكر أن وفد دولة الإمارات شارك في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بعدد 152 رياضياً بواقع (107 لاعبين و45 لاعبة) تنافسوا في 19 رياضة.