طقس الغد صحو غائم جزئياً

أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:48، والمد الثاني عند الساعة 20:52،

والجزر الأول عند الساعة 15:07، والجزر الثاني عند الساعة 03:53.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:36، والمد الثاني عند الساعة 06:33، والجزر الأول عند الساعة 12:47، والجزرالثاني عند الساعة 00:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 70 35

دبي 33 27 80 30

الشارقة 34 22 85 35

عجمان 34 28 90 35

أم القيوين 33 21 90 40

رأس الخيمة 34 24 85 30

الفجيرة 34 29 75 40

العين 36 23 60 15

ليوا 37 20 85 20

الرويس 33 21 85 35

السلع 35 21 85 40

دلما 32 25 80 40

طنب الكبرى 33 26 85 45

طنب الصغرى 33 26 85 45

أبوموسى 32 26 85 40