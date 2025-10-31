"دبي لرعاية النساء والأطفال" تعقد لقاء تشاركيا مع المتعاملين

دبي في 31 أكتوبر /وام/ نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال اليوم، لقاء تشاركيا مع متعامليها بهدف تقييم التجارب التشغيلية واستعراض فرص التحسين التي من شأنها رفع كفاءة وجودة الخدمات وترسيخ بيئة عمل تقوم على التواصل والانفتاح والتطوير المستمر، ويأتي ذلك في إطار التزامها بتعزيز التميز المؤسسي وتكريس مفهوم الشراكة الفاعلة مع المتعاملين.

وجاء اللقاء ضمن مبادرة "بصمة" التي أطلقتها المؤسسة بهدف تفعيل دور المتعاملين كشركاء رئيسيين في رحلة التطوير والتحسين وتعزيز مؤشرات الرضا والثقة والجودة في بيئة العمل المؤسسية.

وشهد اللقاء تنظيم النسخة الأولى من فعالية "تحدي تصميم الخدمة" التي استهدفت تحفيز المتعاملين على ابتكار أفكار إبداعية تتسم بالحداثة وقابلية التطبيق بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وأعلنت المؤسسة عن الفائزين في التحدي، حيث كرّمت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أصحاب الأفكار الثلاثة الفائزة تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة ومبادراتهم التطويرية.

وأكدت المنصوري أن الأفكار الفائزة ستُدرج ضمن خطة التحسين المؤسسي القادمة بما يعزز ثقافة الابتكار ويترجم التزام المؤسسة بتطوير خدماتها وفق نهج يواكب تطلعات المتعاملين ويحقق رؤيتها في تقديم خدمات إنسانية رائدة تحدث أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع.

وقالت إن إشراك المتعاملين في عمليات التحسين المؤسسي يعكس التزام المؤسسة بنهج تشاركي يضع المتعامل في صميم عملية التطوير.

وأضافت أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التواصل الإيجابي والتفاعل البنّاء بين مختلف فِرق العمل والمتعاملين بما يضمن تقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات المجتمع وتنسجم مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.

