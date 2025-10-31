زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميزوهو" المالية

أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة "2 بوينت زيرو"، ماساهيرو كيهارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميزوهو" المالية، بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في المجموعة.

جرى خلال اللقاء، الذي عُقد في أبوظبي، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين واستعراض فرص الشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والخدمات المالية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مناقشة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية ودورها في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرض الجانبان أهمية توطيد العلاقات بين المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، بما يواكب التوجّهات في بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة والابتكار.

