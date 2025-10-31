تتويج الفائزين بمزاينة سويحان في مهرجان الظفرة

سويحان في 31 أكتوبر/وام/ سجلت منافسات سن اللقايا في "مزاينة سويحان" المحطة الأولى بمهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، مشاركات واسعة ضمن أشواط المجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل، فيما تستمر المسابقات في منصة مزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان حتى 3 نوفمبر المقبل.

وتم تتويج الفائزين مساء اليوم بحضور ضيف الشرف "معضد بن سيف المشغوني"، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من عشاق مزاينات الإبل التراثية في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حصدت المركز الأول في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، "ظبي الفلا" لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الثاني حلت "علم" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث "ترف" لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الرابع "نجلا" لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وحلت خامساً " الظفرة" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وذهب المركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- محليات "سمحه" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري ، وفاز بالمركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل "بيان" لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصورى.

وفي شوط لقايا الشركاء - محليات نالت المركز الأول "العاصمه" لمالكها هلال حمد خلفان المعولي، وحظيت "روعه" لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي بالمركز الأول في شوط لقايا شرايا لابناء القبائل (2) - محليات.

وحققت "مضحيه" لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات، وحظيت الذيبة لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 – محليات.

وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم حصدت المركز الأول “وحدها” لمالكها ماجد عالي آل جحيش الهواملة، وفي شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم استحقت المركز الأول الجلفة لمالكها محمد صالح حمد أبوصلعة، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (1) - مجاهيم نالت المركز الأول طـرفـة لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، واحتلت مقنعة لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل (2) - مجاهيم.

وحققت " منتله لبن هادف " لمالكها كرامة هادف ضحيان المنهالي المركز الأول في شوط لقايا الشركاء - مجاهيم.

ودخلت شبوك المبيت، صباح اليوم (الجمعة) المطايا المشاركة في أشواط الإيذاع للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعدادا لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، والطبية، والتحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ السبت، فيما تدخل صباح الغد الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الثنايا.