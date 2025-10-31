الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2025

العين في 31 أكتوبر/وام/ واصل منتخب الإمارات تألقه في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين، بعدما رفع رصيده إلى 6 ميداليات (خمس ذهبيات وفضية واحدة) عقب إحرازه ميداليتين ذهبيتين جديدتين اليوم عن طريق البطلين محمد الحبسي وأحمد بوهليبة في منافسات رماية الشوزن.

وتوّج محمد الحبسي بالميدالية الذهبية الأولى بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات الشوزن فئة تراب للفئة SG-S (مختلط)، عقب تفوقه بالطلقة الترجيحية على مارتن بارتوس من التشيك بعد تعادلهما بـ 36 إصابة لكل منهما، بينما نال الإيطالي رفائيل تالامو المركز الثالث والميدالية البرونزية محققاً 28 إصابة.

أما الذهبية الثانية، فكانت من نصيب أحمد بوهليبة الذي أحرز المركز الأول في منافسات الشوزن فئة تراب للفئة SG-U (مختلط) لذوي الإعاقة الجسدية العلوية، بعد تسجيله 42 إصابة متفوقاً على ستيف نوثوم من لوكسمبورغ صاحب المركز الثاني (37 إصابة)، فيما حلّ مارتن تومك من التشيك ثالثاً بـ26 إصابة.

وقام سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، يرافقه سعادة اللواء محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بتتويج الفائزين بالميداليات، بحضور سعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في الهيئة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وضمن نتائج اليوم، توّج السلوفاكي فيليب مارينوف بالميدالية الذهبية في فئة تراب SG-L(مختلط) لذوي الإعاقة الجسدية السفلية بعد تحقيقه 44 إصابة، فيما نال التشيكي ميروسلاف ليدينسكي الفضية بـ40 إصابة، وحصل مواطنه ميلان كولار على البرونزية بـ29 إصابة.

وفي منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار– وضعية الراقد للفئة SH2 (مختلط)، فاز المنتخب التايلاندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع 1904.4 نقطة، متقدماً على المنتخب الصيني الذي نال الفضية بـ 1901.9 نقطة، بينما حل المنتخب الأمريكي ثالثاً برصيد 1893.5 نقطة.

وفي مسابقة الفردي للفئة نفسها، أحرز البريطاني ريان كوكبيل المركز الأول والميدالية الذهبية بـ 255.8 نقطة، وجاء التايلاندي أنوسون تشايتشمنان ثانياً بـ255.2 نقطة، فيما نال البرازيلي ألكسندر أوغوستو الميدالية البرونزية بـ 234 نقطة.