مكتب شؤون المواطنين بعجمان ينظم مبادرة "أرشدني" لطلبة الثانوية العامة

عجمان في 31 أكتوبر/وام/ نظم مكتب شؤون المواطنين بعجمان، مبادرة "أرشدني" في نسختها الخامسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و جامعة عجمان ممثلة بكلية القانون وذلك ضمن جهوده لتمكين طلبة الثانوية العامة من التخطيط السليم لمسارهم الأكاديمي والمهني.

تهدف المبادرة - التي استمرت يومين - إلى توعية الطلبة بأهمية اختيار التخصصات الأكاديمية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتعريفهم بالتوجهات الاستراتيجية للدولة والفرص المستقبلية في سوق العمل، إلى جانب تمكينهم من مهارات تخطيط المسار المهني، بما يعزز إعداد جيل واعٍ ومؤهل يسهم بفاعلية في بناء مستقبل الدولة.

تضمنت المبادرة برنامجًا تعليميًا متنوعًا شمل محاضرة قدمها مجموعة من المرشدين الأكاديميين بوزارة التربية والتعليم حول أهمية اختيار التخصص الأكاديمي وفق الميول الشخصية والأكاديمية، والتوجهات الاستراتيجية للدولة واستشراف الفرص المستقبلية في سوق العمل، وخطوات تخطيط المسار المهني بصورة فعّالة ومدروسة إلى جانب عرض تجارب واقعية لطلبة سابقين سلطت الضوء على تجاربهم في اختيار تخصصاتهم وأثرها في مسيرتهم المستقبلية.

وشاركت جامعة عجمان ممثلة بكلية القانون في تقديم محاضرة بعنوان "الاستخدام الأمثل للمنصات الإلكترونية من منظور قانوني" قدّمها الدكتور خالد الجسمي إلى جانب عرض تجربة طلاب الكلية حول تجربتهم الأكاديمية و كيفية تخطيط المسار الجامعي ما أتاح للطلبة فرصة الاستفادة من تجارب عملية مباشرة.

استهدفت المبادرة طلاب مدارس عجمان الحكومية الذين شاركوا في الأنشطة التفاعلية والاستشارات الأكاديمية.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، أن (مبادرة أرشدني) تأتي في إطار حرص المكتب على دعم وتمكين طلبة عجمان في مرحلة ما قبل الجامعة.

وقال :“نعمل من خلال هذه المبادرة على غرس ثقافة التخطيط المبكر للمستقبل الدراسي والمهني لدى الطلبة، وتعريفهم بأهمية اختيار التخصصات التي تتماشى مع توجهات الدولة وسوق العمل المستقبلي”.

من جانبها أكدت سعادة مريم المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين أن المبادرة تعكس توجهات المكتب في تقديم مبادرات نوعية تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة،منوهة إلى أهمية التفاعل الإيجابي الذي أبداه الطلبة المشاركون وأشارت إلى حرص المكتب على مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في دعم مسيرة الطلاب التعليمية وتنمية مهاراتهم الأكاديمية.