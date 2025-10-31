"نادي العين للفروسية" يستضيف الجولة التأهيلية الأولى لبطولة الإمارات لقفز الحواجز

العين في 31 أكتوبر/ وام/ يستضيف “الميدان الرملي” بنادي العين للفروسية والرماية منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وتتضمن 8 أشواط.

تقام الفعاليات غدا وبعد غد بمعدل 4 منافسات يوميا، وهي الجولة التأهيلية الأولى من 3 جولات محسوبة النقاط للمشاركة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، إقامة التأهيلية الثانية بأكاديمية بوذيب يومي 11 و12 أبريل 2026، تليها التأهيلية الثالثة على ميادين مركز الشارقة للفروسية يومي 18 و19 أبريل من العام نفسه، ثم تختتم ببطولة أكاديمية بوذيب مطلع مايو 2026.

ونوه إلى أهمية المنافسات للفرسان قبيل مشاركتهم في بطولة (فيرتوس) الدولية فئة النجمتين من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في دبي، وحواجزها بين 110 سم في أولى منافساتها وحتى 145 سم في جائزتها الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

وأشار الاتحاد إلى أن الجولة تشتمل على 4 منافسات للفئة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، والثانية بمواصفات الجولة الواحدة، بالإضافة إلى منافستين لفرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ 130 سم.

وذكر أن منافسة اليوم الأول تقام غدا من مرحلتين على أن تقام فعالية اليوم الثاني بعد غد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ 140 سم.