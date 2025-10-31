وفد جامعة الفجيرة يطلع على أفضل ممارسات العمل التشريعي والرقابي بالمجلس الوطني الاتحادي

أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ اطلع وفد “برنامج الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة” بجامعة الفجيرة على مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات وأفضل الممارسات في مجالات العمل التشريعي والرقابي وذلك خلال زيارة لمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي.

وتعرف الوفد على اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، ودوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وشملت الزيارة تنظيم ورشة عمل لطلبة البرنامج حول الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة والبروتوكول، وذلك في إطار الأنشطة التطبيقية التي ينفذها البرنامج لربطهم ببيئة العمل الميدانية وتعزيز تواصلهم مع الخبراء والمختصين.

وقام الوفد بجولة تعريفية في متحف المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم وثائق وصوراً تاريخية توثق مسيرة المجلس منذ تأسيسه عام 1972، وتبرز تطور الحياة البرلمانية في الدولة عبر فصولها التشريعية المتعاقبة.

وأعرب وفد جامعة الفجيرة عن شكره وتقديره للمجلس على حسن الاستقبال والتنظيم الذي أتاح للطلبة تجربة تعليمية ثرية ومُلهمة.