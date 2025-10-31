تعادل بني ياس مع دبا وخورفكان مع الوصل في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 31 أكتوبر/وام/ تعادل بني ياس على ملعبه اليوم مع دبا 2-2 ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ليضع أول نقطة في رصيده، فيما رفع دبا رصيده إلى نقطتين.

وبالجولة ذاتها تعادل خورفكان مع الوصل 1-1 في استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط وأصبح رصيد الوصل 14 نقطة.