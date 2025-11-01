رئيس "الوطني الاتحادي" يلتقي رئيسي "الشيوخ الروماني" و"الشيوخ الباكستاني"

باكو في الأول من نوفمبر /وام/ التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي ميرسيا أبردين، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رومانيا، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

وأكد معالي صقر غباش، تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا، وعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية في المجالات المختلفة.

وأشاد معاليه بما تشهده العلاقات الإماراتية الرومانية من تطور على المستويات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ولا سيما الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء رومانيا الأسبق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، والتي فتحت آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والابتكار والأمن الغذائي.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي، على تطوير الحوار والتنسيق البرلماني بين الجانبين، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم العلاقات الثنائية، واقتراح آليات جديدة لتوسيع التعاون من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الرومانية عبر برامج عمل وزيارات منتظمة.

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون بين المجلسين على مستوى البرلمان الأوروبي، نظراً لتمثيل رومانيا الفاعل ضمن مؤسساته، بما يسهم في دعم العلاقات الإماراتية – الأوروبية، وإلى اتساع آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والنقل البحري والذكاء الاصطناعي، مرحّباً بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي – الروماني كمنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين.

وثمّن معالي صقر غباش الدور الذي يمكن أن تضطلع به رومانيا في دعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن نجاح الاتفاقية يعتمد على التعاون بين الحكومات والبرلمانات في اعتماد التشريعات المكمّلة ومتابعة التنفيذ.

وقدّم معالي صقر غباش دعوة لمعالي ميرسيا أبردين، لزيارة دولة الامارات والمجلس الوطني الاتحادي لمواصلة الحوار وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية رومانيا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد تطورا ملحوظا في المجالات المختلفة لا سيما البرلمانية، وأن اللقاءات والزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والبرلمانين الصديقين.

في السياق ذاته، التقى معالي صقر غباش، معالي سيد جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تعود جذورها إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تتسم به من تطور مستمر قائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمستوى العلاقات البرلمانية المتميزة والمتنامية التي تجمع بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان الباكستاني بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مؤكدين أن هذا التعاون يسهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة.

كما تم التأكيد على دور لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مواصلة التعاون والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسهم العلاقات البرلمانية المتينة في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدين أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول المستثمرة في باكستان ومن أهم الشركاء التجاريين لها في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 10.9 مليار دولار أمريكي.

من جهته أكد معالي سيد جيلاني، رغبة مجلس الشيوخ الباكستاني في تطوير العلاقات بين البلدين والبرلمانين على جميع المستويات، بما يسهم في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

حضر اللقاءين سعادة كل من سمية عبدالله السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

كما حضرهما، سعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدي جمهورية أذربيجان.