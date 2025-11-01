انطلاق النسخة الـ11 لمعرض القوارب المستعملة في دبي

دبي في الأول من نوفمبر /وام/ انطلقت مساء أمس، في مرسى خور دبي، فعاليات الدورة الحادية عشرة من "معرض القوارب المستعملة في دبي"، الذي يُقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري تحت شعار "قارب لكل شخص"، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية من أنحاء العالم المختلفة، تعرض أكثر من 50 يختاً وقارباً بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون درهم.

ويُتوقّع أن يستقطب المعرض أكثر من خمسة آلاف زائر من المستثمرين وعشاق البحر والمهتمين باقتناء القوارب واليخوت الفاخرة، حيث يتضمن عروضاً لمجموعة متنوعة من القوارب المستعملة بأسعار تنافسية وجودة عالية، بما يعكس مكانة دبي كمنصة رئيسية للابتكار في عالم الملاحة الترفيهية ومركزٍ رائد لتجارة القوارب المستعملة في المنطقة.

وأظهرت التقارير الصادرة عن سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عدد الوسائل البحرية المسجلة في دبي في عام 2024 بلغ 7738 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد أفراد الطاقم البحري إلى 12 ألفا و226 بنسبة نمو بلغت 22.8%، ما يعكس ثقة المستثمرين والمشغلين بالبيئة البحرية المتطورة في الإمارة.

وأكد عبد الله علي النون، مدير المشاريع الخاصة في "دبي غولف" ومسؤول "فيا مارين" المنظمة للمعرض، أن تنظيم معرض القوارب المستعملة في دبي، يجسد مكانة الإمارة كمركز عالمي لعشاق البحر وصناعة اليخوت، مشيراً إلى أن المعرض أصبح حدثاً رئيسياً في أجندة الفعاليات البحرية بالمنطقة.

وقال إن شعار الدورة الحالية "قارب لكل شخص" يعكس التزام الجهة المنظمة بجعل عالم القوارب أكثر قرباً من الجميع، من خلال إتاحة خيارات متنوعة تلائم الفئات والميزانيات المختلفة، وتعزيز مفاهيم التمويل والاستدامة ضمن منظومة الاقتصاد البحري المتنامي، مضيفاً أن زخم المشاركة يعكس ثقة الشركات والمستثمرين في الدور الريادي لدبي في دعم الابتكار وتطوير قطاع الملاحة الترفيهية.

وأوضح النون أن من المتوقع أن يصل حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط إلى 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9%، مشيراً إلى أن هذا النمو يرتبط بتطور البنية التحتية البحرية وزيادة عدد أصحاب الملاءة المالية ونمو السياحة البحرية.

وأضاف أن "معرض القوارب المستعملة في دبي" يمثل منصة نموذجية لعقد الصفقات واستقطاب الاستثمارات، ويسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز مكانة الإمارة في الصناعة البحرية، كما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع تداول القوارب المستعملة والحد من الحاجة إلى التصنيع الجديد.

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالاً واسعاً من الزوار، ما يؤكد مكانته كمنصة رائدة لعشاق البحر والمستثمرين في قطاع القوارب الترفيهية؛ إذ يقدم تجربة متكاملة للراغبين في دخول عالم القوارب للمرة الأولى، من خلال مجموعة واسعة من القوارب التي تتراوح أطوالها بين 20 و100 قدم، إلى جانب خدمات التمويل والتأمين والصيانة والمستلزمات البحرية.

ويواصل المعرض، الذي يُقام تحت رعاية "ديكس نت"، استقبال زواره يومي السبت والأحد من الساعة الثالثة ظهراً حتى التاسعة مساءً، بما يمنحهم فرصة لاستكشاف أحدث التقنيات البحرية وأنظمة الدفع الكهربائية والمستدامة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع الملاحة الترفيهية.